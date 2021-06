Nadal, la frustration de Gasquet

02/06/2021 à 21:06 CEST

Jaume Pujol-Galceran

Il était le meilleur enfant du monde lorsque Richard Gasquet a affronté Rafael Nadal dans le tournoi ‘Des Petites As’ tenue à Tarbes (France). Puis le tennisman français s’est imposé dans le troisième set. C’était la première de leurs victoires avant de franchir la porte du circuit professionnel où Gasquet n’a jamais réussi à battre Nadal en 16 fois qu’ils se sont affrontés. Aujourd’hui, ils répètent le duel à 21h00.

Le premier était à Estoril en 2004 mais celui qui a marqué un avant et un après des duels entre les deux joueurs de tennis, c’est qu’il les a affrontés en 2005, à Roland Garros. Le Français se souvient de ce match où, en plus de se battre contre Nadal, il a dû endurer toute la pression des fans français qui voyaient en lui la grande promesse de se battre pour un Roland-Garros qu’un joueur de tennis français n’avait pas gagné, ni n’a encore gagné. gagné depuis Yannick Noah en 1983.

“Il faisait 33 degrés et quand j’ai quitté le court et j’ai dit à mon père que Rafa allait gagner Roland Garros. J’ai réalisé que c’était un extraterrestre, qu’il serait un joueur de tennis extraordinaire sur terre battue”Gasquet se souvient avoir perdu 6-4, 6-3 et 6-2. En 16 matches, le Français ne lui a arraché que quatre sets.

“C’est super de jouer contre Rafa mais aussi très décevant. Une frustration car je n’ai jamais pu le battre & rdquor;Gasquet l’avoue avant sa prochaine confrontation ce jeudi. Le précédent était aussi à Roland Garros et, même si Gasquet n’avait plus le poids de la France en tête, le résultat était sans espoir (6-3, 6-2, 6-2).

“Nous avons tous les deux 35 ans, mais nous n’avons pas le même niveau & rdquor;, accepte Gasquet avec résignation, actuellement 53 mondiaux et avec 18 titres à son palmarès, loin des 88 de Nadal et de ces 13 Roland Garros que le manacorense a conquis en même temps.

“Nadal est incontestablement le grand favori”, confie le joueur de tennis français qu’avant sa nouvelle confrontation il se contente de « profiter et jouer un bon match ».

“On se connaît très bien depuis qu’on a joué pour la première fois quand on avait 12 ans. Donc il était le meilleur”, a rappelé Nadal. Les choses ont changé plus de 20 ans après ce premier match à Tarbes.