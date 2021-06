Nadal ne jouera pas à Wimbledon ou aux Jeux olympiques

17/06/2021

Le à 13:38 CEST

C’est officiel maintenant ! Rafael Nadal ne participera pas à l’édition 2021 de Wimbledon et dans le Jeux olympiques de Tokyo. Les Baléares, après quelques jours de repos après avoir chuté en demi-finale de Roland Garros contre Novak Djokovic, a pris la décision de ne pas assister au prochain Grand Chelem ou à l’épreuve olympique. Son retour est prévu pour la tournée estivale de l’US Open.

Le message de Rafa Nadal

“Bonjour à tous. Je tiens à vous informer que j’ai décidé de ne pas participer à la prochaine édition de Wimbledon qui se jouera du 28 juin au 11 juillet. Je ne jouerai pas les Jeux Olympiques finalement prévus du 24 au 30 juillet.

C’est une décision qui n’est jamais facile à prendre et après avoir écouté mon corps et parlé à mon équipe, je comprends que c’est la bonne décision afin de prolonger ma carrière sportive et continuer à faire ce qui me rend heureux ; rivaliser au plus haut niveau et continuer à se battre pour des défis professionnels et personnels au plus haut niveau de manière compétitive.

Le fait qu’il n’y ait que deux semaines entre Roland Garros et Wimbledon cette année n’a pas aidé mon corps à se remettre de la saison toujours exigeante sur terre battue. Cela a été deux mois de gros efforts et la décision que je prends est axée sur le moyen et long terme.

Dans ces moments de ma carrière d’athlète, une partie importante est la prévention de tout type d’excès dans mon corps qui pourrait empêcher de se battre davantage à moyen et long terme pour les titres.

Je veux envoyer un salut spécial à tous mes fans du monde entier, à ceux du Royaume-Uni et du Japon. Les Jeux Olympiques ont beaucoup compté dans ma carrière et ont toujours été une priorité en tant qu’athlète, où j’ai trouvé l’environnement que chaque athlète veut ressentir au moins une fois dans sa carrière. Personnellement, j’ai eu la chance de les vivre intensément à trois reprises et aussi d’être le porte-drapeau de mon pays.