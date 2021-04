Nadal ne se lasse pas de gagner

26/04/2021 à 20:55 CEST

Rafa Nadal est arrivé à Barcelone inquiet, avec des problèmes dans son tennis après deux mois sans jouer. Les doutes ne se sont pas dissipés après les deux premiers tours avant le biélorusse Ilya Ivashka et les japonais Clé nishikori. Mais le majorquin était convaincu que sa meilleure version finirait sur sa piste préférée, ce n’est pas en vain qu’elle porte son nom.

Donc c’était ça. Après avoir dépassé Pablo Carreño En demi-finale, Nadal s’est présenté et plus un Stefanos Tsitsipas très stellaire exigeait de lui, plus Rafa Nadal semblait invincible. Quelle finale ces deux grands du tennis nous ont offert. L’un est déjà entré dans l’histoire et l’autre devient l’un des principaux détenteurs du «Nex Gen» après son triomphe à Monte-Carlo. À Monaco, le Grec a «profané» le territoire de Rafa, mais à Barcelone, Nadal voulait remporter son douzième trophée et l’a poursuivi avec tout.

Un triomphe très spécial

Sa célébration après avoir remporté le match a tout dit. Il se jeta sur une terre battue, celle de Barcelone, qui à très peu d’occasions l’avait vu tant souffrir. C’était un triomphe spécial parce qu’il combattait et parce que cela représentait l’élimination des nuages ​​sombres qui couvraient le futur immédiat.

ajouter encore et encore Et une fois avec le titre dans votre poche Il est temps de revoir un enregistrement qui fait peur. Le manacorí a remporté un total de 87 titres, est toujours en quatrième position et sept derrière son prédécesseur, Ivan Lendl (94). Il est le deuxième des joueurs de tennis actifs seulement surpassé par Roger Federer avec 103.

Nadal sélectionne beaucoup son calendrier Et il ne jouera pas autant de tournois que les années précédentes, mais il est clair qu’en 2021 il pourrait égaler le joueur historique tchèque si cela s’avère être une bonne saison.

La fissure de la terre

Sans aucun doute, la terre est sa surface, où il a remporté un total de 61 titres à 34 ans, plus que quiconque sur la planète, mais le fait qui attire le plus l’attention est que Rafa occupe les trois premières places de plus de titres dans le même tournoi. Somme 13 Roland Garros, 12 Barcelona Open et 11 Monte Carlo Masters 1000. Des chiffres impressionnants que Rafa prolonge saison après saison puisque depuis 2004 l’Espagnol a toujours remporté au moins un titre ATP. En 2021, il poursuivra la tradition avec l’Open de Barcelone, mais il ne se conformera sûrement pas.

Revenez au numéro deux

Le titre barcelonais s’est accompagné d’une autre récompense, le retour à la deuxième place du classement ATP au détriment du Russe Daniil Medvedev, qu’il a surpassé de 110 points.

Le seul dommage qui ravage Rafa maintenant est que “ son ” Madrid a joué contre le Betis samedi: «La ligue est terminée & rdquor; li a dit à l’arbitre de chaise Mohamed Lahyani pendant une séance d’entraînement.