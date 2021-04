Nadal ne veut plus de frayeurs

23/04/2021 à 21:37 CEST

Jaume Pujol-Galceran

“Demaneu allusion” cria-t-il Raphael Nadal avec un geste sérieux vers la case de son équipe le second à gagner Cameron Norrie pour 6-1 Oui 6-4 et se qualifier pour demi-finales de l’Open de Barcelone Banc Sabadell. Il n’en avait pas assez de l’heure et demie qu’il était sur la piste. À Nadal Il n’aimait pas la fin du match, dans laquelle il avait réussi à échapper à une avance de 4-2 et avait une balle de 5-2 qu’il ne pouvait pas finaliser.

Dans le premier set, il n’avait cédé qu’un match au joueur de tennis britannique (53e mondial) mais, dans le second, il s’est à nouveau embrouillé comme lors des matches précédents contre Ilia Ivasha Oui Kei nishikori.

Nadal a donné l’impression qu’il avait trouvé de meilleures vibrations que lors des deux matchs précédents. Il avait plus de rythme sur la piste. Il a envoyé plus avec sa droite et son service a été plus efficace. Dans le premier set, Norrie Il n’a pas pu faire de break et il a cassé le service du joueur de tennis britannique à deux reprises. Et ainsi il est resté jusqu’à après 80 minutes de jeu Norrie a réussi à faire la première «pause» (4-4).

“Relâchez le bras & rdquor;

N’a pas aimé Nadal. Le joueur de tennis majorquin a serré les dents pour gagner les deux prochains matchs et le match dans le deuxième «match ball». C’était sa victoire 450 sur terre et 64 que j’ai eu à Barcelone.

Et il a décidé de célébrer avec une formation supplémentaire. Une demi-heure de rallye pour «se détendre un peu et rentrer plus facilement chez soi. Je pense qu’après un bon premier set, le second set a été plus compliqué. Ce n’est pas la première fois, ni la dernière que je fais », a-t-il déclaré dans la salle de presse, via Zoom, toujours sans douche.

Nadal il travaille dur pour rattraper le temps perdu au cours des deux mois où il n’a pas joué. «Toujours en gardant à l’esprit le moyen terme, pas seulement l’immédiateté. Je cherche des choses qui m’aident à être un peu mieux, jour après jour », dit-il.

Nadal ne veut pas de surprises. Il sait qu’il fait face à un week-end difficile où des rivaux plus coriaces l’attendent que les trois derniers qu’il a connus. Ce samedi sera l’Asturien Pablo Carreño qui a éliminé l’Argentin Diego Schwartzman par 6-4, 3-6 et 7-5, après être revenu d’un 5-2 contre.

Jeunes talents

Et, s’il réussit le test, dimanche sera deux des nouveaux talents de la ‘Prochaine génération‘qui vient piétiner et demander le passage. Le plus inquiétant, sûrement, le grec Stefanos Tsitsipas, récent champion de Monte Carlo, cinquième au monde et leader du classement mondial de la saison, atteignant les demi-finales sans avoir perdu un set en 15 matchs depuis qu’il est tombé en demi-finale à Miami.

Hier Tsitsipas a facilement gagné le Canadien Felix Auger Aliassime par un double 6-3. Et ses prochains rivaux ne lui donneront pas les facilités des trois précédents. Mais avant Tsitsipas peut revenir jouer la finale à Barcelone comme il l’a fait en 2018, contre laquelle il a perdu Nadal, le joueur de tennis grec doit gagner la place face au jeune talent italien, Jannik Sinner, qui a éliminé le russe Andrey Rublev par 6-2 et 7-6 (8-6).

Pécheur, 19 ans et 19 e au monde, il s’est imposé dans une bataille de bâtons à un Rublev, qui n’est pas arrivé à Barcelone avec les sensations de Monte Carlo, où il a donné la surprise en éliminant Nadal. L’Italien a déjà montré

«Un jeu ne veut rien dire. C’est une question de cohérence. J’ai essayé de trouver le bon rythme et mon jeu », a apprécié l’Italien après sa défaite Rublev. Il l’a obtenu dans le premier set, mais dans le second, il a eu plus de problèmes jusqu’au «tie break». Rublev Il avait une balle pour forcer le troisième set avec 6-5 et servir, que l’Italien a réussi à sauver pour marquer les deux points suivants en terminant la victoire avec un «as».