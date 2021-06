Nadal ou Djokovic ? Rencontrez le favori pour Roland-Garros par cote

10/06/2021 à 20:18 CEST

Ronald Gonçalves

Le lien entre Raphael Nadal Oui Novak Djokovic a réussi à transcender le tennis pour devenir l’une des rivalités les plus historiques du sport. Pour cette raison, chaque nouveau différend qui les engage tous les deux est suivi avec un zèle particulier, comme ce sera le cas demain avec leur confrontation pour la demi-finale de Roland-Garros 2021.

Comme d’habitude, les estimations sont particulièrement proches mais, selon les bookmakers, la victoire espagnole est évaluée à 1,34, tandis que la conquête du Serbe est citée à 3.05. Pour sa part, Des marqueurs plus inattendus comme un 6-0 dans un set de Nadal est payé à 36 euros par euro investi, Oui le même résultat bien qu’en faveur de Djokovic est à 51,0.

Et c’est que, au moins dans un premier temps, le manacorí arrivera au concours comme favori pour remporter la victoire. Leurs cinq dernières rencontres ont été des finales et, avec deux victoires pour Djokovic Oui trois pour Nadal, dont deux étaient les derniers et consécutifs, une passe pour la finale majorquine est projetée. cependant, la relation globale du duo continue d’avoir les Balkans ci-dessus avec 29 victoires et 28 défaites.

Cependant, cela peut 11 juin le record de victoires est équilibré lorsque Nadal visage Djokovic pour lui Internationaux de France, et d’où sortira le deuxième finaliste qui disputera le point culminant du concours contre Zverev ou alors Tsitsipas.