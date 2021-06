Nadal, prêt à relever le défi

05/06/21 à 22h00 CEST

Jaume Pujol-Galceran

Bras au ciel. Sourire final. Mission accomplie. Raphael Nadal a rouvert les portes de la grande semaine à Paris avec une victoire tranquille sur Cameron Norrie par 6-3, 6-3 et 6-3.

« Il est temps de faire le grand pas. Je me sens préparé, mais il faut le faire. Jouant sans compromis contre les meilleurs du monde & rdquor;, Nadal a déclaré après avoir remporté son 103e match à Roland Garros et ajouté 32 sets consécutifs sans perdre depuis 2019. Tout un avertissement.

Ce n’était pas une journée agréable pour jouer. Ciel gris et couvert. Humidité dans l’environnement. Piste lente et balles lourdes. Aucune des conditions qu’il aime, surtout dans le Suzanne Lenglen, le deuxième défenseur central, réputé pour être une piste plus lente.

Norrie (monde 45), gaucher comme lui, est entré conscient de ses limites mais prêt à se lever. Le joueur de tennis britannique de 25 ans l’a essayé avec un jeu courageux, cherchant les coups gagnants et pressant le reste à Nadal dans le deuxième service. Ce n’était pas suffisant, bien que dans le deuxième set il a cassé le service deux fois Nadal (2-0 et 3-1) mais le champion a réagi en marquant un partiel de 9 à 1 pour aller 4-1 dans le troisième set et gagner le match en un peu plus de deux heures.

Plainte à l’arbitre

Norris a même essayé de déstabiliser Nadal en se plaignant à l’arbitre de chaise du temps perdu par Nadal dans l’épave. « Je devais aller chercher la serviette à chaque fois de l’autre côté & rdquor; expliqué. Une situation similaire a coûté à Federer un avertissement il y a quelques jours.

Nadal a minimisé l’incident. Sa tête est sur d’autres choses. “La semaine a été correct. Je n’ai perdu aucun set, mais je sais que je dois m’améliorer pour avoir des options & rdquor ;.

examen d’italien

Lundi aura un bon test avant Jannik pécheur qui a vaincu le suédois Mikel (6-1, 7-5, 6-3). «C’est un rival dangereux », Nadal a apprécié d’avoir battu la jeune promesse italienne à Rome cette année (7-5, 6-4) et en quarts de finale de Roland-Garros 2020 (7-6 (4), 6-4, 6-1).

Vous devrez également passer l’examen avant une autre des promesses italiennes, Novak Djokovic qui affrontera Lorenzo Musetti, après avoir battu, sans problème, le Lituanien Rikardas Berankis (93 mondial) par 6-1, 6-4 et 6-1.

A 19 ans, Sinner et Musetti sont les deux plus jeunes joueurs de tennis vivants à Roland Garros, après que Carlos Alcaraz, à 18 ans et 39 jours, soit resté aux portes pour les accompagner, lorsqu’il est tombé face à l’Allemand Jean-Lennard Struff (6 -4 , 7-6 (7-3, 6-2).

Alcaraz s’est senti capable de les suivre et bien qu’il ait essayé, il a manqué de conviction dans les moments clés. Il était en remorque dès le premier set. Le même joueur de tennis murcien a motivé sa défaite. « J’ai joué retenu pour ne pas vouloir perdre au lieu de jouer pour gagner».

Struff, un vétéran mondial de 31 ans et 42 ans, n’était pas près de rater l’occasion après avoir pris le grand coup en éliminant Andrei Rublev (7 mondial). Lui oui “joué pour gagner» Et n’a pas été surpris par Alcaraz qui s’est imposé 6-4, 7-6 (3) et 6-2.

Défaite pour apprendre

« L’année prochaine je reviendrai plus fort et préparé», Alcaraz a déclaré qu’il devait passer le précédent pour pouvoir obtenir son meilleur résultat en Grand Chelem. Le disciple de Juan Carlos Ferrero progresse et apprend par la force.

“On apprend plus des défaites que des victoires”, a-t-il déclaré. Votre prochain objectif sera Wimbledon, dans deux semaines, où il devra à nouveau décrocher une place dans la loge lors de la phase précédente.