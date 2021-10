Nadal reçoit le prix Téléphone de l’espoir

25/10/2021 à 11h12 CEST

Les Espoir Téléphone a récompensé le joueur de tennis Rafael Nadal avec son prix à engagement solidaire, dans la première édition de ces distinctions, créées à l’occasion du 50e anniversaire de l’entité, pour récompenser des personnalités publiques dont la trajectoire reflète les valeurs que l’institution encourage.

L’attribution du prix à Nadal a été réalisée dans un acte « simple et intime », tenu au siège de sa fondation, en Manacor, le 9 octobre, a rapporté ce lundi le Espoir Téléphone c’est une déclaration.

Le président du Téléphone de l’Espérance, Miguel Angel Terrero, a expliqué que le prix, à l’occasion du 50e anniversaire de la fondation et des 35 ans aux îles Baléares, veut « reconnaître publiquement la contribution des personnes concernées dans la société pour parvenir à un monde plus juste et plus solidaire ».

« Notre prix peut paraître insignifiant, en raison des innombrables reconnaissances que Rafa Nadal a reçues tout au long de sa carrière, mais nous voulons qu’il soit reçu du cœur, car il vient du cœur de la Espoir Téléphone à partir de laquelle nous l’offrons », a-t-il ajouté.

Prix ​​de la solidarité

Nadal apprécié la distinction, reconnu la tâche importante du Téléphone de l’espoir, en particulier pendant la pandémie, et a souligné qu’au-delà de la satisfaction que lui apportent ses succès sportifs, il est particulièrement heureux de recevoir des récompenses qui reconnaissent son humble effort et celui de son Fondation pour exprimer et transmettre des valeurs telles que la solidarité. qui contribuent à la création d’une société meilleure et plus juste.

Terrero a remis le prix au joueur de tennis accompagné du président du Téléphone de l’Espoir aux Baléares, Antonia Torres et le porte-parole Lino Salas.