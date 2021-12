Nadal revient dans une exposition à Abu Dhabi avec une défaite contre Murray

17/12/2021

Cristina Moreno

Ce match du tournoi d’exhibition de Mubadala ne pouvait pas avoir de meilleurs ingrédients. Sur le court, deux des grands noms du tennis international. Deux références qui ne passent pas par leur meilleur moment physique. Deux vétérans qui se connaissent bien Rafael Nadal Oui Andy Murray face à face, cinq ans après la dernière fois.

C’est aussi le moment de calibrer l’état de forme du Manacorí lors de son premier rendez-vous après sa sortie forcée pour se remettre de sa maladie congénitale du pied. Une fête qui pourrait être la clé pour définir l’avenir de Rafa. Le moins, le résultat, même si c’est l’Ecossais qui a fini par s’imposer (3-6, 5-7) en une heure et 50 minutes.

Le show était promis et les deux protagonistes n’ont pas déçu. Avec un jeu sérieux, exhibant leurs meilleurs coups, ils ont pleinement répondu à la foule qui a rempli le Zayed Sports City. Parmi eux, le roi émérite, Don Jean Charles, qui ne voulaient pas manquer l’occasion d’assister à cet événement.

Avec un bon niveau de tennis, Nadal il a pris ses deux premiers services à blanc. ça n’a pas raté non plus Murray. Jusqu’au sixième match. Le seul dans lequel Scot pouvait jouer et soustraire. Il a eu deux balles de break et a profité du premier pour prendre l’avantage sur le tableau d’affichage en attaquant le revers du manacorí. Assez pour marquer le set, clôturant avec son service en blanc et tout avec le premier.

Le deuxième set a commencé avec la même intensité, avec un premier match qui a duré plus de sept minutes et il a été possible de marquer, avec souffrance, Rafa. Murray grandissait parfois, ajoutant facilement ses tours de service et mettant en difficulté Nadal que, sans ressources pour le reste, il s’appuyait sur le service pour ne pas être dépassé.

Mais ensuite, quand il a semblé que la performance de l’Espagnol commençait à rechuter, ce « feu » qu’il prétend continuer à refaire surface et a augmenté son niveau avec plus de vainqueurs pour revenir dans le match. Mais Murray il a suivi le sien, et dans le meilleur moment des îles Baléares il a signé la rupture décisive. 5-6 au tableau d’affichage et service pour clôturer un grand match.

Matin Rafa sera mesuré au premier tour à Denis Shapovalov (14h00) dans le match pour les troisième et quatrième places. Par la suite, Murray affrontera Roublev à la fin.