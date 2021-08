Nadal revient deux mois plus tard balayant les prévisions

08/04/2021 à 12:10 CEST

Sans jouer à Wimbledon ni représenter l’Espagne aux Jeux olympiques. de Tokyo, Rafa revient à la compétition et le fait en grand, avec les pronostics de son côté et balayant tous les pronostics du tournoi de Washington. Avec une part de [2.7] et une probabilité implicite de près de 40 %, l’Espagnol compte plus de six points d’avance sur le deuxième favori du tournoi, le Canadien de vingt ans, Félix Auger-Aliassime ([8.0]).

Et non seulement il maintient une grande distance par rapport au numéro quinze du classement ATP, mais il se démarque également avec plus de quatorze points d’avance dans les prévisions de Betfair sur d’autres noms propres qui participent au tournoi comme l’Australien Nick Kyrgios (quota [17.0]) ou Kei Nishikori (payant [21.0]).

Celui de Manacor arrive à la première étape de la tournée américaine, mais avec pour objectif le dernier Grand Chelem de la saison, l’US Open, dans lequel Novak Djokovic débute comme favori, qui voudra rattraper la quatrième place. obtenu aux Jeux Olympiques après avoir perdu contre Pablo Carreño et oublié la mauvaise image qu’il a laissée lors de son dernier match avec deux actions inappropriées d’un numéro un mondial.

Soyez le meilleur joueur de tennis de l’histoire

Il y a onze saisons, Novak Djokovic avait 15 “grands” de moins que Roger Federer et huit de moins que Rafa Nadal. Le joueur serbe faisait déjà partie de l’élite du tennis, mais maintenant son record a augmenté de façon exponentielle et son objectif est d’atteindre le sommet de l’Olympe.

Actuellement, Roger Federer et Rafa Nadal et Novak Djokovic lui-même sont à égalité à 20 tournois du Grand Chelem et l’US Open peut décider qui est le meilleur joueur de tennis de l’histoire. Compte tenu de la trajectoire des trois joueurs de tennis cette année, où le Serbe a remporté tous les grands de la saison, toutes les prévisions placent ‘Nole’ comme le favori pour remporter le titre et clôturer une année inoubliable dans sa carrière professionnelle.

La dernière étape vers Olympus, l’US Open

Sur la base des paris de Betfair, Novak Djokovic gagne à New York et décroche son quatrième US Open est payé à [1.73]. Ce quota est installé avec une probabilité implicite de 57,8% qu’il l’atteigne. Ses plus proches rivaux, selon les parieurs, sont Daniil Medvedev, numéro deux au classement mondial, avec une part de [6.0] et Dominic Thiem, sixième au classement ATP avec une part de [6.5], respectivement deuxième et troisième.

Les deux joueurs de tennis sont dans les prévisions de Betfair au-dessus des mythes de Roger Federer et Rafa Nadal. L’Espagnol, quadruple vainqueur de l’US Open, après s’être éloigné des pistes depuis Roland-Garros, débute comme quatrième tête de série dans les pronostics avec une part de [7.0] et une probabilité implicite de 14,3 %.

En revanche, le Suisse, qui a remporté cinq fois ce Grand Chelem, est septième des pronostics avec une part de [13.0] après avoir précipité ses dernières années de carrière dans l’élite professionnelle et après ses souffrances sur le gazon de Londres.