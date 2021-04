Nadal souffre lors de sa première

21/04/2021 à 21:27 CEST

Jaume Pujol-Galceran

La surprise a survolé l’Open Banc Sabadell de Barcelone lors des débuts de Rafael Nadal. Le 11 fois champion du tournoi a mis 2 heures et 19 minutes pour se débarrasser de la Biélorusse Ilia Ivasha (111e mondiale), qui a dû revenir d’un set avant de gagner 3-6, 6-2 et 6-4.

«Comme je l’ai dit, il y a toujours des jours de doutes après une défaite». Celui subi la semaine dernière à Monte-Carlo contre Andrey Rublev continue de flotter au-dessus de la tête du numéro 3 mondial, alors hier Nadal n’a pas caché sa joie après la victoire. “L’important était de sauver ce match de quelque manière que ce soit, demain sera un autre jour”.

Nadal a eu une bonne frayeur et a pris un poids sur les organisateurs du tournoi qui souffraient dans la surface en raison de l’élimination possible de la réclamation du tournoi. Aucun des quelque 1000 fans qui pourraient être dans les tribunes du centre Rafa Nadal ne pouvait même pas imaginer que Nadal pourrait dire au revoir avec la défaite à ses débuts.

“Je mentirais si je disais que je n’étais pas” inquiet “quand j’ai perdu le premier set”, a admis Nadal lui-même.

Mauvaises conditions

La journée froide, les conditions d’une piste lourde et humide n’étaient pas les meilleures pour Nadal. Et cela pourrait très vite être apprécié dès le début lorsque le numéro 3 mondial a abandonné le service lors du premier match. “J’ai mal commencé. Il a pris l’initiative et j’étais entre ses mains”, a-t-il reconnu plus tard.

Nadal n’était pas à l’aise. Ses coups se sont échappés loin des lignes devant un adversaire qui, sans rien à perdre, a frappé la balle jaune sans souci, avec des coups puissants et profonds qui ont débordé le joueur de tennis majorquin.

Ivasha, qui venait de la phase de qualification et n’avait rien à perdre, n’a pas manqué l’occasion d’arracher le set à Nadal. Il n’est pas habituel de voir le joueur de tennis majorquin dans cette situation de perdre un set, même si l’année dernière cela s’est également produit lors de ses débuts contre l’Argentin Leo Mayer (6-7, 6-4 et 6-2). Jusqu’à hier, Nadal n’avait perdu que 10 sets en 65 matchs disputés à Barcelone.

Jouez moins bien et gagnez

Mais si Nadal a quelque chose à épargner, c’est l’attitude. Et il l’a imposé de faire tourner le tableau de bord dans le deuxième set et après avoir fait le «break» (4-3) pour décrocher la victoire. “J’ai joué pire que je ne me suis entraîné ces jours-ci, mais j’ai su changer la dynamique et j’ai réussi à gagner pour me donner une chance de plus demain », Nadal a estimé qu’en huitièmes de finale (pas avant 16h00) il affrontera une vieille connaissance, comme le Japonais Kei Nishikori, champion en 2014 et 2015 , qui a éliminé le Chilien Christian Garín (7-6, 4-6, 6-1), mais c’est loin d’être la voie qui l’a conduit à s’imposer à Barcelone.

Tsitsipas commence fort

En revanche, Stefanos Tsitsipas n’a eu aucun doute à ses débuts qui, en 78 minutes et n’abandonnant que deux matches, a gagné Jaume Munar (6-0, 6-2).

Si le majorquin espérait tenir tête au récent champion de Roland Garros, comme il l’avait fait l’an dernier à Roland Garros, où il l’avait contraint à cinq sets, au premier tour, Tsitsipas lui a vite fait oublier avec une exhibition de jeu.

Le Russe Andrey Rublev, finaliste de Monte Carlo, a également surpassé sa première à Barcelone, qui s’est débarrassé sans brio de l’Italien Federico Gaio (138 mondial par 6-4 et 6-3. Le Russe, numéro 7 mondial , affrontera le Catalan au deuxième tour Albert Ramos qui a battu Adrien Mannarino (6-4, 6-4).

Avec Ramos, il a également dépassé ses débuts, Pablo Carreño, qui a battu l’Australien Jordan Thompson (6-4, 6-0).