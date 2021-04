Nadal soulève la douzaine la plus dure

25/04/2021 à 21:54 CEST

Jaume Pujol-Galceran

Nadal il en a déjà une douzaine à Barcelone. Le titre le plus dramatique et le plus compétitif des 12 qu’il a joué sur son terrain en battant Stefanos Tsitsipas dans une bataille spectaculaire et épique dans laquelle il a remporté par 6-4 et 6-7 (8-6) et 7-5.

Un combat de vous à vous jusqu’au dernier des 242 points en jeu dans lesquels le joueur de tennis grec et Nadal a parcouru des montagnes russes de 3 heures et 38 minutes au cours desquelles les deux ont vu la victoire de leur côté. Tsitsipas a sauvé deux “ balles de match ” dans le deuxième set et en a eu une en sa faveur dans le troisième et dernier set, avant Nadal il pouvait fêter son 12e titre et se vautrer sur la pièce maîtresse qui porte son nom comme s’il s’agissait de son premier.

C’était sans aucun doute la finale la plus difficile que Nadal ait jamais eu à affronter à Barcelone auparavant. depuis qu’il a remporté le premier titre en 2005 contre Image de balise Juan Carlos Ferrero. Un triomphe pour ajouter le 61e titre sur terre battue et remporter le match 452 sur une surface où il est roi depuis deux décennies.

“Le simple fait de disputer une autre finale avec près de 35 ans est déjà impensable pour moi. La fête a tout eu. Parfois, cela s’est bien passé et parfois pas si bien. Tsitsipas est un adversaire incroyable. C’est une victoire très importante pour moi », a-t-il admis. Nadal, heureux, sur les pistes, interviewé par Àlex Corretja.

Et il l’a réaffirmé après avoir sauté dans la piscine du club en tant que vainqueur. “C’est le moment idéal pour mon premier titre. Cette victoire peut m’aider à affronter ce qui s’en vient car je pense aussi que j’ai encore de la marge de progression », a-t-il apprécié.

Nadal appréciait d’avoir affronté un «rival magnifique»; et que «la balance a opté pour un point ou deux». Il a également souligné que dans le premier set, il avait joué pire que Tsitsipas qui a fait des erreurs à la fin. Il a laissé échapper deux balles de break pour 4-1 et a fini par entraîner son premier set des 17 derniers qu’il avait disputés depuis Monte Carlo. Mauvais présage.

Dans une seconde Nadal Il a également renoncé à un coup d’envoi (1-2), mais a récupéré la situation pour casser (3-3) et prendre une avance de 5-4 avec deux balles de match qui Tsitsipas bravement les a sauvés sur le net. Le joueur de tennis grec a réussi à forcer le «tie break». Il n’était pas le premier à se disputer avant Nadal cette saison. Dans le open d’Australie Il en a remporté un (7-4) qui lui a permis de surmonter deux sets et d’éliminer le majorquin des quarts de finale. (3-6, 2-6, 7-6 (4), 6-4, 7-5).

Tsitsipas Il l’a également fait cette fois et a réussi à forcer le troisième set. Une bataille dans laquelle ils ont maintenu l’égalité jusqu’à 5-4, quand Tsitsipas a su décanter le triomphe de son équipe avec un «match ball». Le Grec s’est échappé. Nadal Il l’a sauvé avec son combat et, aussi, grâce au fait que le ballon à un moment donné a touché la bande et s’est même excusé.

Oui en 2018 Tsitsipas il a concédé un retentissant 6-2 et 6-1 en finale, dans un match qu’il a qualifié de «leçon gratuite», hier il en a appris une nouvelle. «Rafa est le joueur de tennis qui déteste le plus perdre, il renvoie toujours une balle de plus. Jamais Tsitsipas n’a pas réussi. Il a été plongé dans ce réseau avec lequel le majorquin entoure ses rivaux et a fini par remporter la victoire.

«Bravo Rafa & rdquor; lui a-t-il dit lors de la cérémonie de remise des trophées. Je peux seulement vous dire qu ‘«aujourd’hui, je vous jalousais». Sa défaite a eu raison de l’empêcher de remporter un doublé Monte Carlo-Barcelone qui Nadal Il a réussi 11 fois dans sa vie. Le joueur de tennis grec a promis de revenir et a remporté l’une des plus grandes ovations de ces dernières années du public en reconnaissance.