Nadal, vainqueur d’au moins un titre par saison depuis 2004

09/01/2022 à 18:54 CET

.

Raphael Nadal a été imposé aux Américains Maxime Cressy (7-6 (6) et 6-3) pour décrocher sa première victoire de 2022 à Melbourne et prolonger sa séquence de succès : il a remporté au moins un titre par saison depuis 2004.

Ce sont dix-neuf années consécutives et auxquelles le joueur de tennis espagnol a rempli son rendez-vous avec les trophées. Depuis qu’il a remporté le premier et créé son disque, à Sopot, en 2004, Nadal a réussi à lever au moins un verre chaque année.

Raphael Nadal, qui a disputé sa première finale en Australie depuis sa défaite contre Novak Djokovic Lors de la finale de l’Open 2019, il a relevé le palmarès de son palmarès à */89.

Le joueur de tennis des Baléares est le joueur avec le plus de saisons réussies consécutives. Dix-neuf saisons consécutives avec quelques récompenses. Trois de plus que le numéro un mondial, le Serbe Novak Djokovic (2006-2021) et quatre devant les Suisses Roger Federer (2001-2015). Derrière les « trois grands » se trouve le Tchèque Ivan lendl (1980-1993) et l’Américain Jimmy Connors (1972-1984).

2005 a été l’année la plus fructueuse dans la carrière de Raphael Nadal. Il a clôturé cet exercice avec onze titres dans son sac à dos. Parmi eux Roland Garros et quatre Masters 1000 (Madrid, Canada, Rome et Monte Carlo). En 2013, il en a obtenu dix, sa deuxième meilleure récolte. En plus de réussir à l’US Open et à Roland Garros, il a remporté cinq Masters 1000 (Cincinnati, Canada, Rome, Madrid et Indian Wells).

L’Espagnol de 35 ans reste parmi les meilleurs au monde. Installé à la sixième place du classement ATP, il a déjà réussi, à son premier essai et à son retour officiel sur les pistes depuis sa blessure, à inaugurer le record du parcours avec la victoire à Melbourne.

« Cette année, j’ai une approche différente, malgré le fait que les attentes sont toujours très élevées pour tout ce que j’ai gagné », a-t-il déclaré après avoir gagné à craquant en référence à ses intentions à l’Open d’Australie. « Je ne me considère pas comme un vrai candidat, même si les choses changent très vite dans le sport. »

Nadal Il affronte 2022 plein d’attentes dans sa vingt et unième année en tant que professionnel après avoir clôturé 2021 avec les titres du Masters 1000 à Rome et le tournoi de Barcelone, dans une saison marquée par les difficultés imposées par le covid et par la blessure au pied qui a forcé lui d’arrêter en août dernier et cela l’a tenu à l’écart de la compétition pendant quatre mois.

