Nadhim Zahawi confirme que suffisamment de tests covid sont disponibles pour que les écoles rouvrent en toute sécurité | Royaume-Uni | Des nouvelles

M. Zahawi a souligné que les écoles auraient suffisamment de tests pour la rentrée.

Il a déclaré au Telegraph : « Toutes les écoles secondaires ont été invitées à proposer des tests sur place aux élèves à leur retour, car c’est essentiel pour nous aider à protéger les jeunes et l’éducation. »

M. Zahawi a ajouté qu’il était vital que les enfants restent à l’école.

Il a déclaré : « Être en classe est sans aucun doute le meilleur endroit pour les enfants et j’ai hâte d’accueillir les élèves la semaine prochaine pour poursuivre leur apprentissage en face à face, qui est si important pour leur éducation et leur bien-être. »

Les chiffres internes du gouvernement ont révélé que 28 millions de kits de test ont été livrés aux écoles à la mi-décembre.

Le ministère de l’Éducation a également reçu 17,6 millions de kits de test supplémentaires et les livrera aux écoles en Angleterre d’ici le 14 janvier.

Cependant, on craint toujours que les écoles ne soient toujours obligées de fermer car les fournitures ne sont pas disponibles pour le personnel et les élèves qui ont besoin d’un test pour être libérés après sept jours d’auto-isolement à la maison.

Dans de nombreux cas, ils n’auront pas été en mesure de se procurer eux-mêmes un test en raison de la récente pénurie nationale de tests.

Les syndicats d’enseignants ont réitéré cet avertissement en faisant valoir qu’en cas de problèmes d’approvisionnement avec les tests, les écoles pourraient généralement devoir fermer.

Mary Bousted, co-secrétaire générale du Syndicat national de l’éducation, a fait valoir que le gouvernement devait envisager un plus large éventail de mesures parallèlement aux tests.

Elle a déclaré: «Le gouvernement doit également mettre en place de toute urgence des mesures telles que la ventilation, la filtration de l’air, le port de masques dans les classes du secondaire et l’isolement des contacts très étroits pour garantir que les écoles et les collèges ont les meilleures chances de limiter les taux d’infection du personnel et des étudiants. «

Geoff Barton, le secrétaire général de l’Association of School and College Leaders a souligné que les écoles pourraient encore être perturbées en raison de l’absence du personnel.

Il a déclaré: « Les écoles et les collèges feront tout leur possible pour minimiser l’impact sur les élèves, comme ils le font toujours, mais il est possible qu’il soit nécessaire, lorsque l’absence du personnel atteint des niveaux insoutenables, de renvoyer à la maison certaines classes et année groupes pour apprendre à distance pendant de courtes périodes.