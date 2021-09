Nadhim Zahawi se tortille alors que Marr le prépare à la montée de la National Insurance “Ce n’est pas ma question!” | Politique | Nouvelles

Nadhim Zahawi est apparu sur le Andrew Marr Show et a fait face à un barrage de questions sur les rumeurs d’augmentation de l’assurance nationale pour payer les réformes de la protection sociale et pour effacer l’arriéré du NHS. On a carrément demandé à M. Zahawi si des impôts seraient augmentés pour financer les soins sociaux alors que le ministre tentait d’esquiver la question en discutant des objectifs de santé du gouvernement qui ont été rapidement giflés par M. Marr. M. Zahawi a déclaré qu’il ne pouvait pas parler de la question tant qu’une proposition n’avait pas été avancée et qu’il serait heureux d’en parler à l’avenir alors que M. Marr commençait à tenir les promesses du gouvernement qu’ils ont rompues.