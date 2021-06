Nadia Podoroska remporte la place des 30e de finale aux dépens de la joueuse de tennis Ann Li

29/06/2021 à 14h15 CEST

Argentine Nadia Podoroska, numéro 39 de la WTA, a remporté la 64e finale de Wimbledon par 6-4 et 7 (7) -6 (1) en une heure et quarante minutes pour Anne Li, joueuse de tennis américaine, numéro 72 de la WTA. Après ce résultat, on verra le vainqueur du match dans la prochaine phase de Wimbledon, la 30e de finale.

La joueuse de tennis américaine a réussi à casser le service de sa rivale 4 fois, tandis que la joueuse argentine, pour sa part, l’a réussi 5 fois. De même, la joueuse de tennis argentine a atteint 63% d’efficacité au premier service, a commis 6 doubles fautes et a pris 55% des points de service, tandis que les données de son adversaire sont efficaces à 58%, 4 doubles fautes et 49% de points obtenus au service .

Le joueur argentin sera mesuré dans les 30 derniers de la compétition avec le vainqueur du match dans lequel le joueur tchèque affrontera Tereza Martincova et l’américain Alison risque.

Dans le tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.) 238 joueurs de tennis participent et un total de 128 viennent à la phase finale.Les joueurs proviennent de ceux qui se qualifient directement, de ceux qui ont gagné lors de la phase précédente du tournoi et de ceux qui sont invités. De plus, il se déroule entre le 21 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur.