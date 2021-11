Nadine Coyle fait allusion à la réunion de Girls Aloud pour honorer Sarah Harding

Nadine Coyle a fait allusion à une réunion de Girls Aloud après la mort de Sarah Harding (Photo: .)

Nadine Coyle a fait allusion à une éventuelle réunion de Girls Aloud pour célébrer leur 20e anniversaire, à la suite du décès de sa compagne Sarah Harding.

La chanteuse de Sound Of The Underground est décédée en septembre, à l’âge de 39 ans, des suites d’une bataille contre le cancer du sein.

En parlant de sa perte, Nadine, 36 ans, a expliqué à quel point il est « surréaliste » de considérer le groupe comme un quatuor.

Avant leur anniversaire marquant l’année prochaine, elle a déclaré au Sunday Mirror: «C’est tellement surréaliste pour moi de penser à Girls Aloud comme à quatre. C’est encore cru.

« Mais c’est notre 20e anniversaire l’année prochaine et ce serait vraiment bien pour les fans que nous fassions quelque chose.

« Je suis tellement fier de tout ce que nous avons accompli ensemble en tant que groupe. »

Nadine a expliqué que la mort de Sarah était «toujours crue» (Photo: .)

Bien qu’aucun plan officiel pour une réunion de Girls Aloud n’ait encore été annoncé, des initiés ont déclaré à la publication qu’ils pensaient que Nadine, Cheryl, Kimberley Walsh et Nicola Roberts se réuniront pour célébrer leurs réalisations et honorer également leur défunt compagnon de groupe.

« L’anniversaire sera évidemment très différent de ce qui était initialement prévu », ont-ils déclaré. « Mais quand le moment sera venu, les filles feront quelque chose pour honorer Sarah et toutes leurs réalisations ensemble. »

Cela a été une période difficile pour les chanteurs de Love Machine car ils ont récemment célébré ce qui aurait été le 40e anniversaire de Harding cette semaine.

Sarah est décédée en septembre, à l’âge de 39 ans (Photo: .)

La gagnante de Celebrity Big Brother est décédée le 5 septembre, un an seulement après avoir révélé qu’elle luttait contre un cancer du sein, qui s’était propagé à d’autres parties de son corps.

Sa mère a partagé la tragique nouvelle sur sa page Instagram, disant aux fans: » C’est avec un profond chagrin qu’aujourd’hui je partage la nouvelle que ma belle fille Sarah est malheureusement décédée.

«Beaucoup d’entre vous connaissent le combat de Sarah contre le cancer et le fait qu’elle s’est battue si fort depuis son diagnostic jusqu’à son dernier jour. Elle s’est échappée paisiblement ce matin.

Plus : Showbiz



Elle a remercié les abonnés pour leur « soutien aimable au cours de l’année écoulée », ajoutant: « Cela signifiait le monde pour Sarah et cela lui a donné une grande force et un grand réconfort de savoir qu’elle était aimée. »

Marie espérait également que l’on se souviendrait de sa fille comme étant « une étoile brillante et brillante ».

Metro.co.uk a contacté les représentants de Cheryl, Nicola et Kimberley pour un commentaire.

