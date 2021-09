Nadiya Hussain serait assistante sociale si elle n’avait pas gagné l’émission .

La carrière de Nadiya Hussain s’est avérée très différente de ce qu’elle avait prévu (Photo: Woman&Home/Dan Kennedy)

Nadiya Hussain a révélé que son cheminement de carrière aurait pu être très différent si elle n’avait pas remporté le Great British Bake Off, car elle avait plutôt prévu une carrière dans le travail social.

La chef, 36 ans, avait prévu de se lancer dans le travail social car elle se passionne pour aider les autres, mais est tombée dans une carrière à la télévision après avoir remporté le Bake Off en 2015.

Nadiya a déclaré au magazine woman&home : ” Si je n’avais pas participé à Bake Off, je serais probablement une assistante sociale.

« À l’époque, je terminais mes études et je voulais faire un travail qui ait du sens et qui m’aide.

Bien qu’elle n’ait pas fini par suivre exactement la voie qu’elle avait prévue, Nadiya a trouvé des moyens d’intégrer son rêve d’aider les gens dans sa carrière à la télévision : « Je sais qu’il y a un côté glamour à ce travail, mais je peux aider. Être la minorité représentant des gens comme moi est une grande responsabilité.

Au cours des six années écoulées depuis que Nadiya a remporté le GBBO, elle dit que le plus grand changement en elle-même a été de s’approprier son succès.

La gagnante de Bake Off utilise néanmoins sa plate-forme pour aider les autres



Nadiya a retrouvé sa confiance en elle depuis qu’elle est devenue célèbre (Photo: woman&home/Dan Kennedy)

Elle a expliqué : ” Depuis qu’elle a remporté l’émission, le plus grand changement personnel a été une augmentation de la confiance en soi.

“La confiance d’exister dans ma peau, de savoir que le brun est beau, de croire que je suis bon dans mon travail et de ne pas être constamment dans un état de gratitude.

« Je suis reconnaissant pour chaque opportunité, mais je suis également très bon dans mon travail. Il m’a fallu beaucoup de temps pour le dire.

Nadiya est la dernière star de la couverture de woman&home (Photo: woman&home/Dan Kennedy)

La mère de trois enfants a depuis créé une série d’émissions à succès suite à ses aventures culinaires et a publié une multitude de livres pour partager ses recettes avec les fans.

Mais ce n’est pas que du travail et pas de jeu pour la star bien-aimée car elle a révélé que lorsqu’elle a des temps d’arrêt, elle adore regarder “la télévision trash, en particulier Married at First Sight Australia!”

L’interview complète de Nadiya est disponible dans le numéro d’octobre de woman&home, en vente le 30 septembre.

