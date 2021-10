Nadler appelle les républicains à ne pas porter de masque pendant l’audience

représentant Jerry Nadler (D-NY) a appelé les républicains pour ne pas porter de masque lors d’une audience tenue jeudi par le comité judiciaire de la Chambre, qu’il préside.

Rép. Steve Chabot (R-OH) interrogeant le témoin de l’audience, le procureur général Guirlande Merrick, Nadler a rappelé aux personnes présentes dans la salle de porter un masque conformément aux directives du Bureau du médecin traitant, qui répond aux besoins médicaux des membres du Congrès.

Nadler a appelé le représentant. Jim Jordan (R-OH), le membre de rang du comité, et Reps. Marjorie Taylor Greene (R-GA) et Matt Gaetz (R-FL). Gaetz, qui fait partie du comité, était assis dans le public à côté de Greene, qui a été licenciée plus tôt cette année en raison d’une rhétorique incendiaire passée.

« Le monsieur cède. Encore une fois, je rappelle à tous les membres que les conseils du Bureau de [the] Participation [Physician] déclare que les couvre-visages sont requis pour toutes les réunions dans des espaces clos telles que les audiences de comité, sauf lorsque vous êtes reconnu pour parler. Et cela signifie que vous, Jim, et Marjorie et Matt et beaucoup d’autres personnes que je ne peux pas reconnaître à cause de la distance, etc., alors, s’il vous plaît, tout le monde, respectez cette règle.

Quelques instants plus tard, après l’interrogatoire de Garland par Rep. Louie Gohmert (R-TX), Nadler a de nouveau rappelé aux gens la politique de port du masque.

« Comme je l’ai expliqué aux membres à de nombreuses reprises, je considère le port de masques faciaux comme un problème de sécurité et donc comme une importante question d’ordre et de décorum. Parce que je suis chargé de préserver l’ordre et le décorum au sein de ce comité, j’exige que les membres du personnel qui assistent à cette audience portent des masques faciaux. J’ai pris cette décision après que le bureau du médecin traitant a publié ses directives exigeant des masques lors des audiences du comité il y a quelque temps. »

« Je constate que certains membres ne portent toujours pas de masques. L’exigence est que les membres portent leur masque en tout temps lorsqu’ils ne parlent pas. Je prendrai en considération les membres qui respectent cette règle lorsqu’ils demanderont la reconnaissance. Je vois M. Roy, par exemple », a poursuivi Nadler, se référant à Rep. Chip Roy (R-TX), qui ne fait pas partie du comité.

Regardez ci-dessus, via Fox News.

Une astuce que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com