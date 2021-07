Nafed s’apprête à finaliser l’achat de 2 lakh tonnes d’oignons pour le stock tampon

in

Le gouvernement indien maintient des stocks régulateurs d’oignons bulbes pour effectuer des interventions appropriées sur le marché pour stabiliser les prix.

La Fédération nationale de commercialisation des coopératives agricoles (NAFED) est en bonne voie pour atteindre son objectif d’achat d’oignons à Nashik pour le stock tampon du Centre, et devrait finaliser les achats dans les quinze prochains jours, ont déclaré de hauts responsables de la fédération. L’agence a acheté environ 1,4 lakh tonne de l’objectif de 2 lakh tonne de stock tampon du Maharashtra et du Gujarat, ont déclaré de hauts responsables de la NAFED, en charge du processus d’approvisionnement.

La NAFED est censée acheter environ 2 tonnes d’oignons lakh comme stock tampon au taux du marché en vigueur, dans le cadre du Fonds de stabilisation des prix. Sur l’objectif total, la part du Maharashtra est de 1,5 tonne lakh, dont 1,4 tonne lakh sera achetée par l’intermédiaire de sociétés de producteurs agricoles – Maharajya, Pruthashakti Farmer Producer Company et MahaFPC, et les 10 000 tonnes restantes par l’intermédiaire de NAFED.

Yogesh Thorat, MD, Maharashtra Farmer Producer Company (MahaFPC) – une fédération représentant près de 303 entreprises de producteurs agricoles (FPC) dans l’État, a déclaré que les agences étaient confrontées à des problèmes de qualité, car celle-ci s’est détériorée en raison des conditions météorologiques. Maha FPC a acheté environ 31 000 tonnes jusqu’à présent cette année.

L’année dernière, Nafed a acheté environ 1 lakh tonne d’oignons, dont 75 000 tonnes provenaient du Maharashtra. Le gouvernement indien maintient des stocks régulateurs d’oignons bulbes pour effectuer des interventions appropriées sur le marché pour stabiliser les prix.

Les oignons des stocks régulateurs sont libérés de manière calibrée par le biais d’interventions de vente au détail auprès d’agences de vente au détail/États/UT et pour la vente sur le marché libre pendant la saison ou la période de soudure pour contenir les prix et la disponibilité.

Narendra Wadhavane, secrétaire du Comité du marché des produits agricoles de Lasalgaon (APMC), a déclaré : « La NAFED achète quotidiennement environ 650 à 700 quintaux. Les agriculteurs sortent leur stock d’oignons stocké par crainte d’une détérioration de la qualité. »

Il a beaucoup plu depuis une semaine et le pourcentage de pourriture a été plus élevé cette fois, bien qu’il ne puisse pas être quantifié à ce stade, a-t-il déclaré. « En raison des bonnes précipitations, les premières arrivées d’oignons kharif pourraient commencer en septembre. D’ici octobre, les arrivées pourraient battre leur plein », a déclaré Wadhvane. Les prix sont également restés stables cette année sur le marché intérieur, le marché évoluant dans les deux sens de Rs 200 ou Rs 300 le quintal et les arrivées sur le marché sont satisfaisantes, a-t-il déclaré.

Mardi, environ 11 250 quintaux d’oignons sont arrivés à Lasalgaon pour être vendus à un prix moyen de Rs 1750 le quintal. Lundi, les arrivages s’élevaient à 19115 quintaux. Les responsables du marché ont souligné que la NAFED avait effectué des achats à la fois dans les environs du marché et également par l’intermédiaire d’entreprises de producteurs agricoles pour pouvoir atteindre rapidement les objectifs.

