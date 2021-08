Nagarjuna sort l’affiche de son nouveau film Bangarraju avec Chaitanya Akkineni, commence le tournage

L’acteur a refusé de révéler plus sur le film et son rôle dans celui-ci invoquant la confidentialité, mais a déclaré que le tournage de la première partie de la série était terminé.

La star de cinéma Nagarjuna a annoncé qu’il avait commencé le tournage de son prochain film sur grand écran Bangarraju. Bangarraju est la suite du précédent film de l’acteur, Soggade Chinni Nayan, sorti en 2016. En plus du charme magnétique de Nagarjuna, le film compte également d’autres poids lourds, notamment Naga Chaitanya, Ramya Krishnan et Krithi Shetty. Nagarjuna est allé sur Twitter pour annoncer la réalisation de son nouveau film et a écrit qu’il était très heureux de commencer le travail pour Bangarraju avec Chaitanya Akkineni. L’acteur a en outre accueilli les Zee Studios dans le voyage du film.

Bangarraju est réalisé par Kalyan Krishna Kurasala et le film a été envisagé pour être un artiste complet. Du point de vue de l’affiche du film partagée par Nagarjuna, le film semble se dérouler dans un cadre rural entouré de verdure et de cultures. Les cocotiers peuvent également être vus sur les marges des champs cultivés en arrière-plan donnant au film son cadre champêtre. Deux vélos élégants signifiant la présence de deux protagonistes principaux du film sont également présentés au centre de l’affiche. Alors que l’intrigue réelle du film et son scénario ne seront révélés que pièce par pièce au fur et à mesure du tournage du film, l’annonce faite par Nagarjuna concernant le début du tournage a enthousiasmé ses fans et autres cinéphiles.

Nagarjuna sera également vu dans Brahmastra de Bollywood qui a également la présence du protagoniste Ranbir Kapoor, Alia Bhat et Amitabh Bachchan. Plus tôt, Nagarjuna avait déclaré à l’Indian Express que son rôle dans Brahmastra était très charnu et puissant en ce qui concerne le scénario du film. L’acteur a refusé de révéler plus sur le film et son rôle dans celui-ci, invoquant la confidentialité, mais a déclaré que le tournage de la première partie de la série était terminé.

