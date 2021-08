Nagelsmann a déjà demandé la signature de Sabitzer

08/04/2021 à 19:22 CEST

Le Bayern n’a pas encore fermé l’équipe pour la saison prochaine. Comme le rapporte le journal allemand ‘Bild’, Nagelsmann a demandé l’incorporation de Sabitzer. L’entraîneur, qui a déjà entraîné le joueur depuis deux saisons, souhaite également avoir le milieu de terrain lors de sa première saison au Bayern.

Le club prépare déjà l’offre pour le joueur. Après une pré-saison douce-amère, il a été démontré que doivent encore être renforcés pour être compétitifs en Bundesliga et en Champions comme avant. Et le Leizpig est devenu sa victime la plus récurrente. Après avoir arraché Nagelsmann lui-même après le départ de Flick, et Upamecano, maintenant offrira 18 millions de variables supplémentaires pour Sabitzer.

Ce serait la troisième signature de la saison après Dayot et Omar Richards. Ils auront aussi cette saison Chris Richards, Cuissance, Ullreich, Zirkzee et Früchtl, qui reviennent de leurs missions respectives. De plus, Leizpig n’exclut pas la vente du footballeur. Cela a été confirmé par Oliver Mintzlaff, le directeur de Leizpig : “Maintenant, calmement, sans paniquer, nous allons commencer à parler avec lui et son conseiller, puis nous verrons dans quel sens tout évolue.“il expliqua.

Et c’est que le footballeur, cumule de très bons chiffres dans la compétition allemande. Il fait partie de l’équipe première depuis 2016. Il est arrivé en 2014, mais a été prêté et n’a officiellement fait partie de l’équipe que deux ans plus tard. Et depuis, il conteste 142 matchs en Bundesliga, où il a marqué 32 buts.