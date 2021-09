Nagelsmann confirme que Kingsley Coman du Bayern Munich a été opéré pour des problèmes cardiaques

in

Eh bien, cela vient de sortir de nulle part. L’entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, vient d’annoncer dans son communiqué d’avant-match que Kingsley Coman sera pour le moment absent en raison de problèmes cardiaques. Le Français a apparemment subi une opération pour corriger le problème et devrait commencer un entraînement cardio lundi. L’entraîneur estime qu’il ne sera pas absent plus d’une semaine et demie.

Bien sûr, vous ne pouvez pas parler de problèmes cardiaques de nos jours sans faire paniquer les fans de football. Après ce qui est arrivé à Christian Eriksen à l’Euro cet été, les fans sont parfaitement conscients d’une vérité effrayante : même des footballeurs en bonne santé et en forme peuvent être soudainement frappés par leur propre système cardiovasculaire. Nagelsmann semble s’en rendre compte et continue de fournir des détails rassurants sur l’état de Coman :

JN sur l’état de Coman: “Ce n’est pas aussi grave qu’il y paraît. Beaucoup de gens ont ça. Il disait de temps en temps qu’il ne respirait pas toujours bien. Il a subi plusieurs examens. Il était alors au centre cardiaque allemand. Il fait très bien. Quand la plaie guérira, il recommencera à s’entraîner” pic.twitter.com/GzumIsYS1B – Bayern & Die Mannschaft (@iMiaSanMia_en) 17 septembre 2021

Naturellement, même si le Français est prêt à jouer au moment où le Bayern accueillera le Dynamo Kiev en Ligue des champions (dans une semaine et demi environ), vous pouvez être sûr que le club sera très conservateur avec son traitement et s’assurera qu’il est en pointe. excellente condition avant d’être autorisé à revenir sur le terrain. Si cela signifie que Coman doit s’asseoir sur quelques matchs supplémentaires, qu’il en soit ainsi. Vous ne pouvez pas précipiter le rétablissement de quelqu’un.