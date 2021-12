Nagelsmann exclut les joueurs clés du choc de Barcelone

Le patron du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, a confirmé qu’il serait privé de plusieurs joueurs clés contre Barcelone en Ligue des champions mercredi.

Les géants bavarois se lancent dans le match avec la première place du groupe E déjà assurée, ce qui a conduit à des spéculations selon lesquelles Nagelsmann pourrait faire tourner son équipe.

Le patron du Bayern a déclaré qu’il jouerait « la meilleure équipe disponible », mais a admis qu’il serait sans une foule de joueurs dont Leon Goretzka, Serge Gnabry et Joshua Kimmich.

️ Il poursuit : » #Kimmich sera testé demain et devrait pouvoir sortir de la quarantaine. Mais, le match de demain sera trop tôt pour lui. @MichaelCUISANCE ne s’est pas non plus entraîné. @LucasHernandez a l’air bien. #Sabitzer aura besoin de plus de temps , et continue de s’entraîner individuellement. » – FC Bayern anglais (@FCBayernEN) 7 décembre 2021

Nagelsmann devra donc apporter des changements à son équipe, mais a insisté sur le fait que les géants bavarois mettraient tout en œuvre pour la victoire contre le Barça.

« Nous sommes heureux d’aborder ce match en ayant déjà obtenu la première place. Néanmoins, cela reste un match important. La Ligue des champions est toujours quelque chose de spécial et nous voulons être justes envers le reste des équipes du groupe », a-t-il déclaré. « Le Barça a toujours des joueurs de classe mondiale. Ils sont sous pression au classement et doivent gagner, et ils donneront tout pour cela. Il ne s’agit pas de les éliminer, mais des trois points pour nous. Je les vois toujours comme des candidats au titre. Origine | UEFA

Le Bayern peut remporter six victoires sur six dans le groupe E avec une victoire contre Barcelone, tandis que les hommes de Xavi savent qu’ils ont vraiment besoin d’une victoire s’ils veulent éviter de terminer troisième et de tomber en Ligue Europa.