Nagelsmann explique pourquoi il n’a pas accepté le poste du Real Madrid en 2018

L’entraîneur-chef actuel du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, a parlé à Sports Illustrated de sa carrière d’entraîneur et a révélé des informations intéressantes sur son cheminement de carrière et les choix qu’il a faits.

Nagelsmann, qui a connu un franc succès pour un entraîneur qui n’a que 34 ans, a mentionné qu’il avait eu l’occasion d’entraîner le Real Madrid en 2018, mais l’a refusé parce qu’il estimait que le saut était trop grand pour lui.

« Il y a une grande différence », a déclaré Nagelsmann à propos de la différence entre entraîner une petite équipe en Allemagne et faire un saut vers le Real Madrid. « Si vous reprenez la première équipe comme moi à Hoffenheim, où j’étais déjà technicien junior et connaissais tous les nettoyeurs et jardiniers, le temps d’adaptation est extrêmement court. Parce que vous savez exactement à qui parler lorsque vous avez besoin de cônes pour vous entraîner. Si tu veux ta soupe de légumes dans l’après-midi, tu vas chez le cuisinier que tu connais déjà.. »

« Quand il faut d’abord rencontrer tout le monde dans un club, c’est une autre dimension. C’était donc bien pour moi de chercher une équipe supérieure à Hoffenheim, mais pas la plus élevée (Real Madrid) qui aurait été possible.