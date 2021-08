Nagoya Grampus a battu Avispa Fukuoka 1-0 à domicile

22/08/2021 à 13h00 CEST

Les Nagoya Grampus a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté une victoire travaillée contre le Guêpe, qui a battu 1-0 ce dimanche dans le Stade Toyota. Les Nagoya Grampus est arrivé avec l’intention de remporter une nouvelle victoire après avoir remporté une victoire 1-0 contre le bellmar Shonan. Du côté des visiteurs, le Guêpe de Fukuoka est venu de battre 2-1 à domicile à Cerise d’Osaka lors du dernier match joué. Avec ce résultat, l’équipe de Nagoya est cinquième à l’issue du match, tandis que le Guêpe est dixième.

Pendant la première moitié du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

La seconde moitié du duel a commencé de manière positive pour lui Nagoya Grampus, qui a débuté son tableau d’affichage avec un but de Swierczok quelques instants après la reprise du match, plus précisément à la minute 49, concluant le match avec un résultat final de 1-0.

Le technicien de la Nagoya Grampus, Massimo Ficcadenti, a donné accès au champ à Swierczok, Maeda et Miyahara remplacement Abe, Morishita et Kakitani, tandis que de la part du Guêpe, Shigetoshi Hasebe remplacé Croux, Sugimoto, Watari, Shigehiro et Wako pour Kanamori, Tanabe, Juanma, Éviter Nakamura et Yuzawa.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes. Les habitants ont vu l’un d’eux (Naruse) et ceux de l’équipe visiteuse ont vu deux cartes, spécifiquement Salomonsson et Douglas grolli.

Après avoir surmonté le match, le Nagoya Grampus s’est retrouvé avec 43 points à la cinquième position du tableau de classement à l’issue du duel, tandis que le Guêpe de Fukuoka il s’est classé 10e avec 33 points.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants dans la Ligue japonaise J1 : le Guêpe de Fukuoka tentera de reprendre le chemin de la victoire lors de son prochain duel contre lui Kawasaki Frontale dans son fief, tandis que le Nagoya Grampus jouera contre lui Consadole Sapporo en dehors de la maison.

Fiche techniqueNagoya Grampus :Langerak, Min-Tae Kim, Nakatani, Yoshida, Naruse, Nagasawa, Inagaki, Abe (Swierczok, min.46), Mateus, Morishita (Maeda, min.57) et Kakitani (Miyahara, min.81)Guêpe de Fukuoka :Murakami, Douglas Grolli, Nara, Yuzawa (Wako, min.90), Salomonsson, Hiroyuki, Shun Nakamura (Shigehiro, min.90), Tanabe (Sugimoto, min.71), Kanamori (Croux, min.71), Yamagishi et Juanma (Watari, min.71)Stade:Stade ToyotaButs:Swierczok (1-0, min. 49)