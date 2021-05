Nagoya Grampus accueille Cerezo Osaka dans son fief

05/07/2021 à 09:09 CEST

Samedi prochain à 08h00 se jouera le match de la treizième journée de la J1 Japanese League, dans lequel nous verrons le Nagoya Grampus et à Cerise Osaka dans le Stade Toyota.

le Nagoya Grampus les visages voulant récupérer des sentiments positifs dans le match correspondant au treizième jour après avoir subi une défaite contre lui Kawasaki Frontale lors du match précédent par un score de 3-2. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté huit des 12 matchs disputés jusqu’à présent avec un chiffre de 17 buts pour et six contre.

Pour sa part, Cerise Osaka a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Crevette Osaka lors de son dernier match, il arrive donc au match avec l’illusion de récupérer les points qui lui restaient. À ce jour, sur les 12 matchs que l’équipe a disputés dans la Ligue japonaise J1, elle en a remporté six et compte un bilan de 18 buts marqués contre 12 buts reçus.

Concernant les résultats à domicile, le Nagoya Grampus Il a un bilan de trois victoires, une défaite et un nul en cinq matchs disputés dans son stade, indiquant qu’il devra travailler dur pendant ce match s’il ne veut pas que plus de points s’échappent à domicile. Aux sorties, le Cerise Osaka Il a un record d’une victoire, trois défaites et un nul en cinq matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il devra donc tout donner dans le stade de la Nagoya Grampus pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Les deux rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le stade de la Nagoya Grampus et le bilan est de trois défaites et deux nuls en faveur de l’équipe locale. De plus, les locaux ne perdent pas avec le Cerise Osaka lors de ses trois dernières visites. La dernière fois qu’ils ont joué au Nagoya Grampus et le Cerise Osaka dans la compétition était en octobre 2020 et le match s’est terminé par un 1-0 en faveur de Nagoya Grampus.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la Ligue japonaise J1, on peut voir que le Nagoya Grampus ils sont en avance sur l’équipe visiteuse avec une avance de cinq points. L’équipe de Massimo Ficcadenti Il entre dans le match en troisième position et avec 26 points avant le match. De son côté, l’équipe visiteuse est sixième avec 21 points.