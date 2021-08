Nagoya Grampus contre Shimizu S-Pulse

in

28/08/2021 à 11h00 CEST

Les Shimizu S-Pulse voyage ce dimanche à Stade Toyota se mesurer avec Nagoya Grampus dans leur vingt-septième match de la J1 Japanese League, qui débutera à 11h00.

Les Nagoya Grampus vient avec optimisme pour le match de la vingt-septième journée après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition contre lui Consadole Sapporo à l’extérieur (0-2) et contre lui Guêpe de Fukuoka dans son domaine (1-0). Par ailleurs, les locaux ont remporté 14 des 25 matchs disputés à ce jour en J1 Ligue japonaise avec un chiffre de 27 buts pour et 18 contre.

Du côté des visiteurs, le Shimizu S-Pulse ne pouvait pas gagner à Bois de Kashima lors de son dernier match (0-4), il cherchera donc une victoire contre le Nagoya Grampus pour fixer le cap du tournoi. A ce jour, sur les 26 matchs que l’équipe a disputés en J1 Ligue japonaise, elle en a remporté cinq et cumule un chiffre de 38 buts encaissés contre 25 en faveur.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Nagoya Grampus ils ont gagné sept fois, perdu quatre fois et fait match nul une fois en 12 matchs joués jusqu’à présent, ce qui montre qu’ils glissent des points dans leur fief, donnant aux visiteurs la possibilité d’obtenir des résultats positifs. Aux sorties, le Shimizu S-Pulse a un bilan de trois victoires, cinq défaites et cinq nuls en 13 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la Nagoya Grampus pour essayer de briser les statistiques.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au domicile de Nagoya GrampusEn effet, les chiffres font état de cinq défaites et de trois nuls en faveur de l’équipe locale. Le dernier affrontement entre les Nagoya Grampus et le Shimizu S-Pulse Ce tournoi s’est joué en mai 2021 et s’est terminé sur un score de 0-3 en faveur des locaux.

En analysant leur position dans le classement de la Ligue japonaise J1, nous voyons que l’équipe à domicile a un avantage de 21 points sur le Shimizu S-Pulse. L’équipe de Massimo Ficcadenti Il arrive au match en quatrième position et avec 46 points avant le match. De leur côté, les visiteurs sont en seizième position avec 25 points.