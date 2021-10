Nagy sur la sellette, le départ 4-0 des Bulls et le dépistage de Justin Fields

Jason ouvre le spectacle en partageant quelques réflexions d’anciens joueurs de la NFL sur ce que Matt Nagy fait mal et pourquoi il devrait partir (0:10). Rob Schaefer (NBC Sports Chicago) partage ses clés du départ 4-0 des Bulls, et ce qui préoccupe les fans des Bulls devrait avoir à l’avenir (10h00). Matt Miller (ESPN/TheDraftScout.com) nous explique comment il évalue un quart-arrière recrue qui peut ou non être utilisé correctement. Matt a quelques idées sur la façon d’aider Justin Fields alors qu’il se fraye un chemin à travers sa première saison dans la NFL (30h00). Notre crossover avec New York, New York est à l’horizon, alors nous essayons de vous emmener dans l’état d’esprit des fans des Knicks (1:06:00).

Hôte : Jason Goff

Invités : Rob Schaefer et Matt Miller

Producteurs : Steve Ceruti et Chris Tannehill

