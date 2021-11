Nagy’s Last Stand, à l’intérieur d’une crise de vestiaire avec Patrick Mannelly

Jason ouvre le spectacle en abordant le rapport selon lequel Matt Nagy entraînera son dernier match pour les Bears jeudi (0:10). Que Nagy continue ou non, il reste encore des tonnes de problèmes d’organisation à résoudre. Jason explique pourquoi les fans des Bears ont toutes les raisons d’être sceptiques quant au fait que le club trouvera un remplaçant approprié à l’entraîneur-chef. Patrick Mannelly (670 The Score/Longsnapper.com) a joué plus de matchs pour les Bears de Chicago que n’importe quel autre joueur de l’histoire de l’équipe. Il en a vu beaucoup au cours de ses 16 ans de carrière dans la NFL, alors Jason lui demande à quoi pensent les joueurs dans les vestiaires après une journée comme aujourd’hui (20h00). Patrick a été aux premières loges pour certains des meilleurs moments de l’histoire des Bears, mais a également été témoin de certains de leurs plus gros ratés (25:00). De plus, pourquoi les Bears ne consultent-ils aucun de leurs anciens joueurs sur les décisions concernant le personnel ? Pat donne son point de vue unique sur ce qui se passe à huis clos à Halas Hall.

Hôte : Jason Goff

Invité : Patrick Mannelly

Producteurs : Steve Ceruti, Chris Tannehill et Jessie Lopez

