Nahikari sera la première recrue du Real Madrid 21-22

27/03/2021 à 00:25 CET

Nahikari García sera la première signature du Real Madrid 2021-2022. L’attaquant d’Urnieta, symbole de l’équipe « txuri-urdin », terminera un séjour de sept ans dans le club de sa vie pour se lancer dans une nouvelle aventure au Real Madrid, qui se poursuit avec son projet de renforcement de son équipe avec des footballeurs espagnols de haut niveau.

Après plusieurs années -notamment les deux dernières- au cours desquelles son nom a été lié à de grands clubs comme Madrid, l’Atlético ou encore le PSG, l’international espagnol a finalement pris la décision de changer de décor et de ne pas renouveler pour la Real Sociedad, un club avec celui qui met fin au contrat le 30 juin. Le Real Madrid, un club avec lequel il a toujours reconnu sa sympathie dans son enfance, a conclu un accord total avec Nahikari qui n’aurait qu’à lui donner un statut officiel, comme SPORT l’a appris.

À seulement 24 ans, Nahikari est l’un des meilleurs attaquants d’Espagne et s’est chargé de le prouver ces dernières années. Dans ce cours, bien qu’il ne soit pas le partant incontesté de la Real Sociedad, il a disputé 20 matchs, marquant six buts et restant à un but de son 100 but avec le maillot du Real.