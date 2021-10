Nahuel Bustos est adorable

22/10/2021 à 19:56 CEST

Marc Brugues

Timide et introverti en dehors du terrain, Nahuel Bustos est un homme passionné sur le terrain. Un joueur qui vit les matchs avec un maximum d’intensité et qui emporte les joies, ou la mauvaise humeur, chez lui. L’Argentin est arrivé l’an dernier avec la vitalité d’être un joueur appelé à faire la différence et, malgré un parcours décevant (2 buts en Ligue et 2 de plus en Coupe), Manchester City l’a rendu à Gérone cette saison.

Les choses ont bien mieux commencé cette saison pour l’ancien Talleres qui, en moins de deux mois, a déjà dépassé le record de buts de la saison. Avec le jeudi à Miranda de Ebro, etL’Argentin a trois buts et est le meilleur buteur de l’équipe devant l’Uruguayen Stuani (2). Sans aucun doute, une excellente nouvelle pour un homme pour qui City a fait un grand investissement et en qui Gérone fait beaucoup confiance. « Marquer des buts est la meilleure chose qui puisse arriver à un attaquant & rdquor;, le footballeur était sincère après avoir marqué 0-2 à Anduva.