Naissance de TuGaraje.com, le premier site Web du secteur avec plus de 7000 places de parking dans toute l’Espagne

Immobilier Aliseda, gestionnaire d’actifs immobiliers sur le marché espagnol, et Hola Pisos, marque commerciale pour la vente d’actifs immobiliers de Immobilier Anticipa, ont lancé conjointement le site Web TuGaraje.com, le premier du secteur avec une disponibilité de plus de 7 000 places de stationnement dans toute l’Espagne.

Comme indiqué conjointement par les deux organisations, la valeur des actifs à vendre dépasse 55 millions d’euros.

Aliseda et Hola Pisos a réussi à réunir dans le même espace la plus grande offre de places de parking disponible dans pratiquement toutes les provinces espagnoles.

Plus précisément, l’offre est distribuée dans 627 communes espagnoles situées dans 48 provinces. Alicante, avec 631 actifs et Barcelone, avec 624, sont les provinces avec le plus grand nombre de places de parking disponibles. Viennent ensuite Murcie, avec 571; Madrid, avec 523; Séville, avec 519, et Valence, avec 357 places de parking.

Aliseda a mis en vente 1700 locaux et bureaux

Ce lancement intervient après le lancement d’autres campagnes visant à faciliter l’accès à différents actifs immobiliers. Ainsi, avec le plan “ Nous vous aidons dans la réforme ”, Aliseda a mis 1700 locaux et bureaux à vendre à prix réduit et où l’entreprise accepte de payer une partie du montant de la réforme patrimoniale, et maintient les campagnes “ Easy Floor Plan ‘, avec plus de 1500 colis distribués dans toute l’Espagne avec paiement différé jusqu’à la fin de 2021, et’ Easy Business Plan ‘, avec plus de 120 actifs commerciaux et facilités de paiement.

De son côté, Hola Pisos a lancé une campagne en juillet et août sur un périmètre de plus de 3000 logements, avec une remise pour ceux qui officialisent l’achat jusqu’en septembre.

«TuGaraje.com est né pour couvrir un besoin existant dans notre pays et auquel aucune entreprise n’avait répondu» et «représente une étape importante dans la commercialisation de ce type d’actifs», selon le PDG d’Aliseda Inmobiliaria et Anticipa Real Estate, Eduard Mendiluce.