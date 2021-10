Naissance du dossier SPORT de Panenka

22/10/2021 à 18h30 CEST

SPORT a conclu un accord de collaboration avec le magazine Panenka pour la création d’un nouveau supplément. Née Dossier SPORT par Panenka, un engagement pour un contenu footballistique réfléchi et de qualité, avec le cachet habituel du magazine Panenka. Le supplément Il sera publié tous les samedis dans le journal SPORT et ce sera un coin très spécial pour tous ces lecteurs qui veulent échapper à l’actualité et à l’immédiateté informative pour se concentrer sur des histoires, des rapports, des interviews et des réflexions dans le vrai style Panenka.

Le directeur de SPORT, Lluís Mascaró, et le rédacteur en chef de Panenka, Aitor Lagunas, Ils ont signé l’accord de collaboration et en ont été extrêmement satisfaits. Mascaró a souligné que « pour moi, c’était une volonté professionnelle et personnelle d’accueillir ce type de contenu footballistique dans SPORT, qui, j’en suis convaincu, deviendra une référence pour tous nos lecteurs & rdquor ;. Pour sa part, Lagunas a souligné que « notre magazine, après dix ans d’aventure, est déjà consolidé et maintenant nous recherchons de nouveaux projets d’expansion et de diffusion. Cet accord avec SPORT est le début d’une nouvelle voie pour nous & rdquor ;.

Lors de la cérémonie de signature, qui a eu lieu dans les nouvelles installations de Prensa Ibérica sur la Gran Via de L’Hospitalet, Le directeur général de SPORT, David Casanovas, et le directeur de Panenka, Àlex López Vendrell étaient présents. Le premier numéro de SPORT Dossier Panenka sortira ce samedi 23 octobre.