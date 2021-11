Naissance d’un repère visuel pour la reine

C’est le 10 novembre 1975 que la célèbre vidéo a été tournée pour le reine méga-production « Bohemian Rhapsody ». Si « iconique » est un mot très galvaudé dans le monde du divertissement, il s’applique certainement à ce remarquable repère visuel.

Le clip promotionnel de « Bo Rhap », comme on l’appelle affectueusement de loin, n’a pas seulement joué un rôle énorme dans la propulser la chanson au sommet des charts britanniques. Il a presque à lui seul établi la vidéo comme l’outil marketing essentiel pour promouvoir un disque, tant au niveau national qu’international. Vous pouvez vous rappeler le clip, réalisé par Bruce Gowers et mettant en vedette le célèbre plan d’harmonie à quatre voies qui reflétait la couverture de la chanson du groupe. Album Reine II, ici:

Brian May a déclaré que l’objectif principal de la vidéo était de donner au groupe un dispositif promotionnel qui leur éviterait d’avoir à mimer la chanson complexe sur Top Of The Pops ou ailleurs. Le film a été tourné à Trilion, une filiale de Trident Studios, où le tournage a pris ce qui semble maintenant incroyablement modeste quatre heures, avec cinq autres à monter. Le coût total était de 4 500 £.

La vidéo « Bohemian Rhapsody » a été diffusée sur TOTP pour la première fois dix jours après le tournage, le 20 novembre, alors que la chanson montait dans les charts. Il s’est avéré que Queen n’aurait de toute façon pas pu figurer dans le célèbre palmarès, car ils étaient au cœur d’une tournée britannique. Une semaine après la projection, la chanson était n°1 au Royaume-Uni, au début d’un règne de neuf semaines. Cela n’a pris fin que « Mamma Mia » d’ABBA a occupé la première place jusqu’à la fin janvier 1976. En 2018, les deux chansons donneraient leurs titres à des longs métrages à succès inspirés par les groupes en question.

