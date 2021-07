Naitwar Mori Hydro Power : SJVNL achève les travaux d’excavation du tunnel du projet ; des détails

in

Les travaux d’excavation pour le tunnel de tête de canalisation de 4,3 km de long du projet hydroélectrique Naitwar Mori de 60 MW sont terminés. (image représentative)

Mardi, la société d’État SJVN Limited a déclaré avoir achevé les travaux d’excavation d’un tunnel de tête de 4,3 km de long pour le projet hydroélectrique Naitwar Mori de 60 MW dans l’État d’Uttarakhand. La dernière explosion a été déclenchée par Nand Lal Sharma, président et directeur général de SJVNL pour marquer l’achèvement de l’excavation de tête du tunnel Head Race. Selon un rapport de la PTI, le projet hydroélectrique de Naitwar Mori a le potentiel de produire de l’électricité de 265,5 millions d’unités par an et l’Uttarakhand obtiendra 12% d’électricité gratuite sous forme de redevance. En outre, Sharma a également inauguré le complexe de bureaux nouvellement construit, le camp de transit ainsi que le canton « Yamuna Parisar » sur le site du projet.

Le président a également inspecté les sites du projet et examiné les divers composants du projet, notamment le tunnel de conduite de tête, le puits de surtension, la centrale électrique, le barrage et la ligne de transmission 220 KV. Le projet hydroélectrique de Naitwar Mori accélérerait davantage l’engagement du gouvernement à fournir de l’énergie 24 heures sur 24 à notre pays et conduira également à la réalisation de la vision partagée de l’entreprise, pour devenir une entreprise de 25 000 MW d’ici 2040. L’achèvement du projet dans les délais ainsi que le bien-être du personnel sont les caractéristiques de l’engagement de SJVNL, a déclaré Sharma.

Selon le rapport, SJVNL construit sa propre ligne de transmission de près de 37 kilomètres. Cette ligne est en cours de construction pour le transport de l’électricité produite par le projet. Le projet devrait être achevé d’ici avril 2022. Une fois le projet mis en service, il bénéficiera à la zone et en particulier aux familles affectées par le projet car elles recevront un montant équivalent à 100 unités d’électricité par mois de coût pour une durée de 10 années. En outre, la société entreprend également divers travaux de développement à proximité du projet hydroélectrique de Naitwar Mori dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises (RSE).

