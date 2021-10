Najee Harris, Justin Herbert et d’autres paris sur les accessoires de la semaine 8

Bienvenue à une autre semaine de Prince’s Props. Je cherche à rebondir après une semaine 7 difficile, une semaine qui aurait honnêtement pu être évitée sans quelques mauvaises pauses. Mais c’est la nature des paris sur les accessoires des joueurs, une erreur défensive peut les faire ou les faire échouer.

Dans mon échec le plus proche la semaine dernière, j’ai correctement prédit que DK Metcalf serait principalement tenu en échec par les Saints de la Nouvelle-Orléans. Malheureusement pour ce choix, l’un de ses deux attrapés a totalisé 84 verges, le faisant sauter au-dessus de la ligne de réception des 61,5 verges. Mes victoires étaient au dessus de Joe Burrow et en dessous de Justin Fields sur les verges par la passe.

Cette semaine, je ne cherche que l’amélioration. Je te regarde, .500.

Toutes les cotes sont fournies Tipico.

La semaine dernière : 2-4 record

Les Bears ont à peine raté un battement dans l’attaque précipitée depuis la blessure de David Montgomery, en grande partie grâce à la recrue Herbert. Il a couru au moins 75 verges à chacun de ses trois départs, dont 100 la semaine dernière contre la défensive de pointe la mieux classée des Bucs. Il s’approchera à nouveau de ce chiffre cette semaine dans un match où les Bears n’auront pas à abandonner la course.

Les Browns ont la deuxième défensive au sol, n’accordant que 80,4 verges par match sur 3,5 verges par course au sol. Je pense que Harris pourrait avoir un gros match en tant que receveur de passes, mais les Browns le garderont surtout en échec en tant que coureur.

Accompagné d’un autre porteur de ballon de l’AFC North, Joe Mixon obtient un match amical contre une équipe des Jets permettant 127,5 verges au sol par match, septième dans la NFL. Le quart remplaçant Mike White part pour New York et aura probablement du mal à marquer avec les Bengals. Cela profite à Mixon, car Cincinnati devrait pouvoir garder les choses au sol et manger l’horloge.

Les Panthers, perdants de quatre matchs de suite, ont été mauvais ces derniers temps, mais ils n’ont pas cédé beaucoup de verges dans le processus. La ligne de verges par la passe de Ryan est élevée étant donné que la Caroline n’a accordé plus que ce total une seule fois cette saison. En fait, le plus près qu’ils se soient rapprochés de cette période sont les 207 verges qu’ils ont cédées aux Jets lors du premier match. Je pense que les Falcons gagnent, mais ils n’auront pas besoin de Ryan pour faire grand-chose.

Ce jeu est essentiellement un tirage au sort entre deux rivaux de division en plein essor. Je pense que Jonathan Taylor en fera assez pour garder honnête la défense des Titans en dessous de la moyenne tandis que Wentz profite pour de gros jeux dans les airs. Les Colts ont disputé trois matchs à un point cette saison et à chaque fois Wentz a éclipsé ce nombre. Je pense que c’est un autre de ces matchs qui se résumera à un score.

Justin Herbert n’a qu’un match à son palmarès pire que celui qu’il a joué il y a deux semaines contre les Ravens, et c’était l’année dernière contre les Patriots. Il a terminé ce match avec 209 verges, deux interceptions et un pourcentage d’achèvement de 49,1. Il peut montrer une certaine amélioration par rapport aux deux matchs cette semaine, mais près de 300 verges contre une équipe de Bill Belichick qui n’a accordé autant de verges que deux fois cette année demande beaucoup.

