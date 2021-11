Najee Harris rejoint les joueurs de la NFL qui ne connaissaient pas les liens

Oui, des liens existent dans la NFL. Mais vous le saviez (j’espère que vous le savez !).

Le fait est que tous les joueurs de la NFL ne le savent pas. Et on a l’impression qu’à chaque fois qu’il y a un match qui se termine par une égalité, nous apprenons que quelqu’un raconte comment il pensait que les matchs de saison régulière se poursuivaient après la fin des prolongations.

Cette fois-ci? C’est Najee Harris, la sensation de retour recrue des Steelers de Pittsburgh qui a participé au match nul 16-16 de l’équipe avec les Lions de Detroit lors d’une terrible liste de matchs au cours de la semaine 10.

Passons en revue quelques-uns des noms notables, y compris un entraîneur ! – qui, comme Harris, n’avait aucune idée :

Et de l’autre côté…

Les Lions RB/KR Godwin Igwebuike ne le savaient pas non plus. Il demandait autour de lui combien il pouvait y avoir d’ergothérapeutes. Une personne a dit trois, une autre personne a dit deux. https://t.co/ceS1rPe1QY – Brian Batko (@BrianBatko) 14 novembre 2021

Pour être clair, je n’essaie pas de faire le clown Godwin Igwebuike, qui semble être un gars très réfléchi. Il a peut-être dit cela avec légèreté. Mais cela montre absolument l’étrangeté des liens dans la NFL et à quel point c’est antithétique avec la façon dont les joueurs opèrent. https://t.co/G5P5ZAuWVh – Brian Batko (@BrianBatko) 14 novembre 2021

L’exemple le plus célèbre de 2008 :

En voici une de 2012, via USA TODAY Sports :

Nous n’avions jamais pratiqué ou parlé d’aller dans un certain nombre d’heures supplémentaires. Alors je me préparais juste pour le prochain. Honnêtement, je ne savais pas qu’un match pouvait se terminer par une égalité. Appelez-moi stupide, mais je ne donne pas un (juron). Je ne suis pas d’accord avec les cravates. C’est ce que c’est, je suppose. Je suis contrarié que nous soyons liés. Nous aurions dû gagner et ils auraient pu le ranger. De toute façon, nous aurions pu avoir un résultat. Je ne sais pas. Peut-être qu’ils devraient changer la règle.

Amendola vient de me dire qu’il pensait qu’il y aurait une deuxième prolongation. Il ne savait pas que c’était fini jusqu’à ce qu’il entende un fonctionnaire. – Peter King (@peter_king) 12 novembre 2012

Un autre d’un match Rams-Niners en 2012 auquel Amendola faisait référence. Via NFL.com :

« Je n’ai jamais entendu parler d’une égalité dans le football », a déclaré le sécurité Dashon Goldson. « Où va tout le monde ? Quelqu’un a-t-il démissionné ? Déclarer forfait? »

En 2016, l’entraîneur-chef de Washington a semblé admettre qu’il n’en avait aucune idée :

Gruden : « Je ne sais pas comment réagir. Je ne savais pas qu’il était possible de faire égalité. Il y avait une égalité la semaine dernière, je me suis dit ‘comment ont-ils fait égalité ?' » – Mike Jones (@ByMikeJones) 30 octobre 2016

COMMENT UN COACH NE SAIT PAS ?!

En 2014, les Panthers et les Bengals ont fait match nul 37-37 et il a simplement répondu, lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà participé à un match qui s’était terminé par une égalité : « Jamais. je ne te connaissais même pas [could tie] dans la NFL.

Jason Avant a été impliqué dans deux liens maintenant. Les deux à Cincinnati. Kelvin Benjamin : « Je ne savais même pas que tu pouvais égaliser dans la NFL. » – Revue Black & Blue (@BlackBlueReview) 12 octobre 2014

Extrait de The Post-Gazette en 2018 :

La sécurité des recrues des Steelers, Terrell Edmunds, pensait qu’une deuxième prolongation se profilait après l’expiration de la première. Heureusement, il s’est trompé, et nous avons été épargnés de regarder encore une seconde d’un match qui a comporté 23 pénalités d’une valeur de 203 verges. « C’était de la folie tout autour », a déclaré Edmunds. Mais pensait-il vraiment qu’une deuxième prolongation allait arriver ? « Honnêtement, à un moment donné, je me suis dit : ‘OK, je suis prêt à repartir. Allons droit. Allons les arrêter », a déclaré Edmunds. « Et ils étaient tous comme, ‘C’est juste une cravate, mon frère.’ « J’étais comme, ‘Oh mec.' »