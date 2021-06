NAK Stock est un commerce tout ou rien pour les chercheurs de risque

Aimez-le ou détestez-le, mais il est indéniable que basé à Vancouver, au Canada Nord Minéraux de la Dynastie (NYSEAMÉRICAIN :NAK) est une entreprise minière fascinante. Il est toujours intéressant d’assister aux discussions controversées entre les traders d’actions NAK.

Soyez avisé, ce stock est un mouvement rapide dans les deux sens. En outre, il est classé comme un penny stock – c’est-à-dire une action avec une capitalisation boursière inférieure à 250 ou 300 millions de dollars (bien que certaines personnes utilisent de manière informelle le terme pour désigner des actions qui se négocient en dessous de 5 $ par action).

Le fait est que vous ne voulez pas vous approvisionner en actions NAK, même si vous aimez ses perspectives. Bien sûr, il existe un potentiel pour un multi-ensacheuse ici, mais le cours de l’action pourrait également être réduit de moitié.

Tout dépend surtout de la réussite d’un seul projet minier. Donc, si vous êtes prêt à « viser l’or » (ou dans ce cas, le cuivre), alors examinons les spécificités d’un investissement dynamique, quoique risqué.

Un regard plus attentif sur NAK Stock

Cela devrait vous donner une idée de la volatilité des actions NAK. Étonnamment, sa fourchette de 52 semaines est de 31 cents à 2,49 $.

Et si nous prenons du recul et regardons la situation dans son ensemble, nous pouvons voir que les actions se sont négociées jusqu’à 18 $ en 2011. Ainsi, les investisseurs à long terme pourraient être dans une position difficile aujourd’hui.

Dernièrement, l’action NAK a dérivé latéralement, restant dans une fourchette comprise entre 50 et 60 cents. Il y a eu une poussée à 1 $ en février de cette année, mais ce rallye a été de courte durée.

Enfin, je dois souligner que Northern Dynasty Minerals a un bénéfice par action d’environ -10 cents sur 12 mois glissants.

Les investisseurs devraient certainement vouloir voir ce nombre devenir positif. Cependant, cela nécessiterait probablement de bonnes nouvelles et beaucoup de chance.

Un long coup

Pour récapituler, le principal atout de Northern Dynasty s’appelle le Pebble Project. Il est situé dans le sud-ouest de l’Alaska et la mine du projet est un gisement minéral d’or, de cuivre, de porphyre et de molybdène.

La société affirme que le projet Pebble est l’une des plus grandes mines de cuivre et d’or de l’histoire américaine.

Avec 57 milliards de livres de cuivre et 71 millions d’onces d’or, on estime que le gisement contient plus de 300 millions d’onces d’argent et 3,4 milliards de livres de molybdène.

Alors, pourquoi Northern Dynasty Minerals n’est-elle pas encore une entreprise d’un milliard de dollars ? C’est parce que le projet Pebble est situé près de la baie de Bristol en Alaska, dans une zone écologiquement sensible.

Et jusqu’à ce que Northern Dynasty obtienne l’autorisation de l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis pour forer tous ces minéraux, il sera terriblement difficile pour l’entreprise de réaliser des bénéfices – et pour les actions de NAK de s’échapper de Penny Stock Land.

Un analyste d’Elephant Analytics l’a résumé de manière concise. Il a qualifié le projet Pebble de long shot, et son argument est convaincant.

Une lueur d’espoir ?

Les analystes susmentionnés sont sceptiques quant à l’approbation du projet Pebble. Il cite la mention pré-électorale du président Biden de son opposition au projet.

Il semble également suggérer que le soutien de l’État au projet Pebble est discutable.

De plus, il bénéficie manifestement d’un “soutien minimal parmi les démocrates et d’un soutien mitigé parmi les républicains”.

D’un autre côté, peut-être que le gouvernement américain pourrait changer sa position sur le projet.

Selon les témoignages, les États-Unis importent actuellement 35% de leur cuivre. Pourtant, le Pebble Project pourrait réduire ce chiffre à 27 %.

Quel que soit le responsable, il est clair que le gouvernement américain ne veut pas que la nation soit trop dépendante de la Chine et d’autres pays pour le cuivre, une ressource essentielle.

Alors peut-être – je sais, j’arrive ici – les régulateurs adouciront leurs positions sur le projet Pebble.

Et si cela se produit, le stock de NAK pourrait augmenter très rapidement.

La ligne de fond

Tout le monde n’aime pas parier sur de longs coups. Pourtant, il est parfois bon de prendre de très petites positions dans des jeux risqués.

NAK stock est l’un de ces jeux risqués, sans aucun doute. C’est bon marché, volatil et plein de potentiel pour les traders les plus audacieux d’entre nous.

