NAK Stock n’est rien de plus qu’un stock de billets de loterie

Minéraux de la dynastie du Nord (NYSEAMERICAIN:NAK) se trouve sur une mine d’or, au sens littéral du terme. Autrement dit, s’il échappe aux limbes réglementaires entourant sa mine Pebble Project. La société déclare que «le projet Pebble est la plus importante ressource de cuivre et d’or non développée au monde.» Malheureusement, les chances que le projet voie le jour sont très minces. Cependant, avec le négoce d’actions NAK pour quelques centimes, les investisseurs peuvent tenter leur chance sur le nom sans investir beaucoup de capital.

Source: allstars / Shutterstock.com

Le projet Pebble a été controversé depuis le début. En 2014, l’Agence de protection de l’environnement (EPA) a proposé d’arrêter le projet. Cependant, il a été ramené d’entre les morts par l’administration Trump en 2019. Mais la sénatrice de l’Alaska Lisa Murkowski est contre le projet et le président Joe Biden s’y est également opposé l’année dernière.

Pourtant, la société a une capitalisation boursière d’environ 300 millions de dollars malgré les chances minimales du projet. Cependant, avec la négociation d’actions à seulement 58,6 cents, il n’y a aucun mal à s’engager dans un petit vœu pieux.

Le projet Pebble

La mine est un gisement d’or, de cuivre, de porphyre et de molybdène situé dans le sud-ouest de l’Alaska. La société affirme qu’il s’agit de l’une des plus grandes mines de cuivre-or de l’histoire américaine. Il a environ 57 milliards de livres de cuivre, 3,4 milliards de livres de molybdène, 71 millions d’onces d’or et plus de 300 millions d’onces d’argent.

Dans le passé, cinq grandes entreprises ont tenté de lancer Pebble Project. Cependant, aucun d’entre eux n’a réussi et ils ont tous dû abandonner la mine après avoir brûlé des millions de dollars dessus. Cela soulève de sérieuses inquiétudes quant à la durabilité du projet. De plus, Pebble n’a pas encore de réserves et il n’y a pas de rapport de préfaisabilité sur la mine.

L’expert minier Richard Borden estime que le projet a une valeur actuelle nette négative d’environ 3 milliards de dollars. Bien entendu, les hypothèses de prix sont préoccupantes. Pour tirer un profit du projet, Northern Dynasty aura besoin de prix plus élevés du cuivre et de l’or.

Les chances que le projet soit achevé

La réponse courte est que les chances que la mine de galets soit achevée semblent incroyablement sombres à ce stade. Le Corps of Engineers de l’armée américaine a refusé un permis d’eau clé pour la mine à la fin de l’année dernière. En janvier, Northern a déposé un recours formel contre la décision. Le Corps of Engineers a accepté l’appel et annoncera sa décision plus tard cette année.

Il y a eu une opposition significative au projet pour des raisons environnementales. De plus, étant donné la position claire du président Biden sur le projet et son point de vue sur la durabilité, il est difficile de voir une voie à suivre pour le projet.

Par conséquent, il ne semble y avoir aucun espoir de progrès sur la mine pour au moins les quatre prochaines années. Si les républicains reprennent le contrôle du gouvernement, il pourrait y avoir de l’espoir pour le projet. Cependant, les choses n’étaient pas trop faciles pour le projet Pebble pendant l’administration Trump non plus.

The Bottom Line sur NAK Stock

C’est tout ou rien pour le projet Pebble de Northern Dynasty Minerals. À ce stade, l’avenir semble plutôt sombre pour l’entreprise. Cependant, ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose pour les investisseurs. L’action se négocie bien en dessous de 1 $ et est tout à fait abordable. Par conséquent, vous pouvez vous permettre de tenter votre chance sur un petit investissement dans l’action NAK. Si tout fonctionne, sa valeur pourrait augmenter de façon exponentielle; sinon, ça va s’écrouler.

A la date de publication, Muslim Farooque ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.