Nakamura, directeur créatif de Ghostwire Tokyo, ouvre un nouveau studio

L’ancien directeur créatif de Ghostwire Tokyo Ikumi Nakamura de Tango Gameworks ouvre un studio de jeux indépendant.

Dans un documentaire sur YouTube – repéré par VGC – Nakamura a déclaré qu’elle avait quitté Tango en partie en raison de l’impact négatif de la vie professionnelle sur sa santé.

«Vous ne pouvez pas faire de jeux si vous n’êtes pas en bonne santé», dit-elle.

«J’ai commencé à me demander s’il n’y avait pas moyen pour moi de faire des matchs tout en me sentant mieux. J’ai pris la décision d’arrêter avant qu’il ne soit trop tard.

Il n’y a pas encore de mot sur le nom de son studio, mais Nakamura a déclaré qu’elle voulait «embaucher de nombreux étrangers» pour en apprendre davantage sur de nouvelles cultures. Elle a également dit qu’elle voulait créer un jeu avec de l’humour noir.

«De nombreux joueurs me considèrent comme une personne attirée par l’horreur ou le grotesque. C’est vrai d’une certaine manière. Cependant, une chose que je vise est d’arrêter de faire des jeux trop sérieusement », a-t-elle expliqué.

«Si je devais me comparer à un personnage de Marvel, j’irais avec Deadpool, qui est exclu des Avengers. Je veux faire un jeu plein de blagues sombres. J’aimerais pouvoir vous en dire plus.

Nakamura est vétérinaire chez Capcom et Platinum avant de rejoindre Tango Gameworks, travaillant sur la série The Evil Within et Ghostwire Tokyo. Elle est devenue plus une personnalité publique après avoir montré ce dernier titre à l’E3 2019, mais a quitté le développeur quelques mois plus tard.

