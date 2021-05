NAKD Stock: 9 choses à savoir sur la marque nue aujourd’hui alors que les investisseurs de Reddit gardent un œil sur 1 $

Marque nue (NASDAQ:NAKD) est en mouvement vendredi alors que les investisseurs poussent pour ramener le stock à la barre des 1 $.

Source: NazarBazar / Shutterstock.com

Cette poussée vient après quelques nouvelles informations de Naked Brand. Plongeons-y ci-dessous.

Tout d’abord, la société a annoncé hier qu’elle avait reçu un avis de radiation du Nasdaq Exchange. Cela est dû au fait que la société ne maintient pas un prix de l’action d’au moins 1 $ pendant 30 jours consécutifs. Cependant, cette notification ne signifie pas que le stock est sur le point d’être bientôt retiré de la liste. Au lieu de cela, l’entreprise dispose de 180 jours pour rétablir la conformité. Pour ce faire, les actions NAKD doivent atteindre une valeur minimale d’au moins 1 $. Ensuite, nous avons une mise à jour sur son Assemblée générale extraordinaire des actionnaires la semaine dernière. Cette assemblée devait obtenir un vote des actionnaires concernant la cession de ses activités physiques de Bendon. Les résultats de cette réunion sont connus et la société a obtenu l’approbation des actionnaires pour céder l’activité de Bendon. Pour aller dans ce sens, la société a signé l’accord définitif de désinvestissement de l’entreprise et a également finalisé la transaction.

Justin Davis-Rice, PDG de Naked Brand, a déclaré cela à propos de la nouvelle de désinvestissement.

«Je crois fermement que nous avons fait ce qui était le mieux pour nos actionnaires et avons maintenant positionné Naked avec le capital nécessaire pour générer de la valeur pour les actionnaires dans les mois et les années à venir. Nous avons un bilan solide, pas de dette et un modèle opérationnel léger et nous voyons un environnement de fusions et acquisitions très favorable dans les entreprises de commerce électronique à travers le monde. »

Les nouvelles de désinvestissement et la poussée à 1 $ incitent les investisseurs à prendre des actions NAKD sur les réseaux sociaux pour essayer de rallier les autres. C’est un favori des commerçants de détail sur Reddit et Twitter (NYSE:TWTR).

$ NAKD. Si nous pouvons briser cette ligne de résistance de 0,74, nous pourrions avoir un coureur. – Alveraz Ricardez (@AlverazRicardez) 30 avril 2021

Rendez-vous à 1 $ et $ NAKD le matin https://t.co/DBttvt9SkO pic.twitter.com/xKlzswdDlm – The Stock Sniper (@Ultra_Calls) 29 avril 2021

L’action NAKD connaît également de fortes transactions sur l’actualité d’aujourd’hui. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 169 millions d’actions ont changé de mains. À titre de comparaison, son volume de négociation moyen quotidien est de 114 millions d’actions.

Le titre NAKD était en hausse de 12,9% vendredi matin.

Les investisseurs intéressés par des actions plus penny devraient rester dans les parages.

Nous avons accordé un peu plus d’attention aux stocks de penny ces derniers temps. Quelques exemples à mentionner sont Castor Maritime (NASDAQ:CTRM), Citius Pharmaceuticals (NASDAQ:CTXR), Express (NYSE:EXPR), et d’autres. Vous pouvez en savoir plus sur ces actions ci-dessous.

Plus de nouvelles de Penny Stocks

A la date de publication, William White ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

À de rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces «penny stocks» sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions des commentaires sur une action à faible volume qui pourrait être affectée par nos commentaires, nous demandons aux rédacteurs d’InvestorPlace.com de divulguer ce fait et d’avertir les lecteurs des risques. En savoir plus: Penny Stocks – Comment profiter sans se faire arnaquer