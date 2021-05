NAKD Stock a encaissé sur Reddit, mais il est toujours construit uniquement sur des promesses

Après avoir été pris dans la frénésie commerciale, Groupe de marques nues (NASDAQ:NAKD) stock a rejoint les rangs des stocks de meme Reddit.

Cela a conduit l’action NAKD à 3,40 $ en janvier. Le stock de NAKD a fait tout un voyage. Il se négociait à 1 420 $ en janvier 2017 et est descendu à 100 $ en décembre 2018. L’action n’a pas connu de triple chiffres depuis.

L’action a atteint un sommet de 1,50 $ en janvier contre 40 cents en un jour. Cela s’est avéré avec le temps, mais la direction a pris une chance et a vendu des actions aux investisseurs. Ils ont réussi à amasser 270 $ au cours de cette période. L’action NAKD se négocie actuellement autour de 65 cents.

Naked Brands a réussi à rembourser la dette et a augmenté ses réserves de liquidités. Dans le but de passer des magasins physiques à une entreprise en ligne, Naked Brands fait des pas forts dans l’industrie.

Cependant, je ne pense pas que l’action NAKD ait beaucoup de jus et ne vaille pas la peine d’être ajoutée à votre portefeuille. Voyons pourquoi cela devrait être hors de votre liste de surveillance.

Un regard plus attentif sur le stock NAKD

L’activité principale de la société est la vente et la distribution de maillots de bain, de vêtements et de vêtements intimes. Naked Brands a réussi à lever des liquidités et à la pousser dans la bonne direction pour réaliser ses projets de transition vers le commerce électronique. Cependant, convertir une entreprise physique en un modèle purement en ligne est plus facile à dire qu’à faire.

Même si l’entreprise gère la transformation, elle ne pourra peut-être pas évoluer et générer de la rentabilité. L’entreprise aura besoin de plus de capitaux et devra de temps en temps affluer des liquidités. D’accord, l’entreprise n’a aucune dette, mais elle a besoin de fonds pour faire évoluer l’entreprise et atteindre la rentabilité.

Naked Brands a tenté d’impressionner les investisseurs avec des prévisions optimistes quant à l’avenir du commerce en ligne, mais c’est trop beau pour être vrai.

L’entreprise a besoin d’un plan qui l’aidera à générer des revenus et une rentabilité dans les années à venir. Sept marques ont déjà quitté l’entreprise après la cession du segment brique et mortier de Bendon.

Il faut garder à l’esprit que les fondamentaux de l’entreprise n’ont pas changé. Ils n’ont mis au point qu’un nouveau plan de commerce électronique pure-play, mais l’exécution du plan et la conquête du marché est une autre histoire.

De plus, la sortie de Bendon aura également un effet énorme sur les finances de l’entreprise et cela se verra dans les mois à venir. L’entreprise ne dispose pas de fondamentaux solides, de plans stratégiques ou de parts de marché pour se développer.

The Bottom Line sur NAKD Stock

J’ai toujours été un critique du NAKD et j’ai écrit sur le fait de l’éviter dans mon article précédent. Je pense qu’il y a un énorme problème de gestion et que l’entreprise a besoin d’une stratégie pour surmonter le manque d’intérêt actuel des investisseurs.

Le rallye Reddit a propulsé l’action NAKD vers de nouveaux sommets, mais il est difficile de comprendre pourquoi l’action faisait même partie du rallye. Cela a fonctionné en faveur de l’entreprise, mais seulement temporairement. À moins de voir des résultats et des fondamentaux solides, il est difficile de regarder l’entreprise sous un nouveau jour.

L’action NAKD est un jeu à haut risque sans chances de croissance. Il vaut mieux éviter le stock pour le moment. L’intérêt des investisseurs est faible et l’entreprise doit corriger plusieurs aspects et atténuer les risques pour élever l’activité en ligne. Il a peut-être réussi à lever des fonds, mais les risques sont trop nombreux.

La capitalisation boursière de 310 millions de dollars me semble étirée, mais les signes sont clairs, c’est une entreprise épouvantable.

Éloignez-vous du stock NAKD.

A la date de publication, Vandita Jadeja ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.