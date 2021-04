NAKD Stock a une grande longueur d’avance dans la refonte de ses activités

La compression courte induite par Reddit a poussé plusieurs actions banales dans le vif du sujet. Entreprise de vêtements et de maillots de bain intimes Marques nues (NASDAQ:NAKD) était en baisse dans le marasme avant le resserrement, mais ses actions ont augmenté de plus de 380% au cours des six derniers mois. Elle en a profité pour lever des liquidités et explorer une nouvelle direction pour son activité. Il est tôt pour spéculer sur son avenir, mais l’action NAKD semble faire tout ce qu’il faut pour organiser un retour.

Source: Shutterstock

La compression courte est survenue au moment le plus opportun pour l’action NAKD. Le stock était en baisse dans les dépotoirs au cours des deux dernières années, languissant dans le territoire des penny stock. Cependant, l’intérêt court pour l’action l’a aidé à grimper à un sommet de 52 semaines à 3,40 $.

Au cours du dernier mois environ, il semble que l’intérêt à découvert pour le titre se soit largement évaporé. De plus, l’action NAKD a chuté de plus de 49% de sa valeur ce mois-ci. L’horloge tourne sur Naked pour retrouver le respect de la règle de prix minimum du NASDAQ, et il semble que quelque chose d’énorme sera nécessaire pour que cela se produise.

Réorganiser sa stratégie

Le modèle commercial unidimensionnel de l’entreprise la freine depuis plusieurs années. Elle a concentré presque tous ses efforts sur son activité physique, qui a paralysé ses marges et limité la croissance de ses ventes. Cependant, il a finalement réalisé l’erreur de ses manières et envisage de devenir une plate-forme de commerce électronique pure-play.

Ce faisant, il a fait un travail incroyable pour consolider ses finances et rationaliser ses opérations commerciales. Elle a effectivement éliminé toutes ses dettes et ses efforts stratégiques de financement des immobilisations se sont traduits par un produit en espèces de 270 millions de dollars. Par conséquent, il est bien placé pour aller de l’avant avec ses initiatives de commerce électronique et pour évoluer vers une activité à flux de trésorerie positif.

De plus, il prévoit de conclure la cession de ses activités physiques de Bendon d’ici le deuxième trimestre de cette année. De plus, Naked a également apporté des changements au sommet pour réaligner son équipe de direction afin de poursuivre ses objectifs de commerce électronique. Cela a conduit à la nomination de Simon Tripp, un banquier d’investissement expérimenté, et de M. Davis-Rice au poste de PDG.

Perspectives mornes

Bien que NAKD ait bien fait de se recentrer sur ses opérations en ligne, il existe plusieurs risques dont il doit se préoccuper. Premièrement, elle s’appuierait fortement sur Bendon pour plusieurs de ses services essentiels à son activité. De plus, il sera confronté à des défis en ce qui concerne le calendrier des revenus et leur reconnaissance.

Un autre problème critique est qu’il pourrait ne pas mettre à l’échelle ses opérations sous un modèle purement en ligne de manière rentable. Il devra peut-être lever davantage de capitaux, dont il est probable qu’il échouera. Les marges de son segment de commerce électronique n’étaient que de 33,5%, ce qui suggère que l’augmentation des revenus pour assurer la rentabilité sera difficile. De plus, il doit également se conformer à la règle du prix minimum du NASDAQ d’ici le 24 mai de cette année. Son seul pari à ce stade est d’épater les investisseurs avec ses fondamentaux ou de fournir des prévisions optimistes sur l’avenir de son activité.

Bottomline sur NAKD Stock

Le stock NAKD était de retour sous les projecteurs grâce GameStop (NYSE:GME) fiasco, mais l’intérêt des investisseurs s’estompe maintenant rapidement. Il est maintenant temps pour lui de se ressaisir et de se concentrer sur la résolution de ses affaires en difficulté. Il a bien fait de consolider ses finances pour faire avancer ses efforts de commerce électronique, mais les risques pèsent considérablement sur ses progrès. Par conséquent, il est préférable d’éviter les actions NAKD pour le moment.

A la date de publication, Muslim Farooque ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article