NAKD Stock est récompensé pour ses efforts et non ses revenus

Marques nues (NASDAQ:NAKD) prouve que les traders veulent ce qu’ils veulent. L’action NAKD est en hausse de plus de 160% sur l’année. Cependant, la meilleure façon de dire qu’il se peut que le titre conserve un gain de 160%. C’est parce qu’à un moment donné, les investisseurs profitaient d’un gain de 650%.

Source: NazarBazar / Shutterstock.com

Une partie de ce gain était due à la manie qui a envahi de nombreuses actions à bas prix. Les commerçants ont entendu parler du pivot de la société pour devenir une marque de commerce électronique uniquement et ont vu leur opportunité.

Mais à partir de ce moment-là fin janvier jusqu’au 4 mars 2021, l’action NAKD a chuté de 46%. Au cours des deux mois qui ont suivi, il a baissé de 31%. J’applaudis les commerçants qui ont acheté le titre au début de l’année et qui ont tenu bon. À travers tous les hauts et les bas, ils sont assis sur un gain astucieux.

Cela étant dit, cela ressemble à un couteau qui tombe. Je suggérerais donc d’être prêt à prendre des bénéfices, mais cela ne devrait surprendre personne. On m’a demandé d’écrire sur Naked Brands plusieurs fois depuis le début de la pandémie. Dans chaque cas, je suis arrivé à une conclusion similaire. L’entreprise a du mal à augmenter ses revenus dans un secteur concurrentiel en pleine croissance.

D’où viendront les revenus?

Sur la base des résultats financiers les plus récents que j’ai pu trouver, le chiffre d’affaires sur 12 mois de Naked Brand s’est élevé à 82,54 millions de dollars. Et la société a réalisé un bénéfice brut sur 12 mois de 33,99 millions de dollars. Cela dit, la société a affiché un EBITDA négatif de 25,61 millions de dollars ainsi qu’une perte nette de 44,03 millions de dollars.

Si je regardais ces chiffres d’une entreprise en démarrage, je serais peut-être encouragé. Mais Naked Brands existe depuis longtemps. Et ces chiffres devront être bien meilleurs pour éviter que l’entreprise ne brûle cette réserve de trésorerie de 270 millions de dollars en un rien de temps.

En toute honnêteté, Naked Brands prend les bonnes mesures pour revenir. Et comme Mark Hake l’a souligné en janvier, l’entreprise est de la bonne taille pour profiter de tout type d’ascenseur. Mais cela revient à acheter un tapis roulant et des vêtements d’entraînement. Prendre les bonnes mesures doit conduire à des résultats. Et jusqu’à présent, ces résultats ne sont pas reflétés dans le stock NAKD.

Naked Brands publie ses bénéfices semestriellement, les investisseurs devraient donc bientôt en entendre parler. Lorsqu’ils le font, l’accent doit être mis sur une croissance significative à partir de leur modèle d’entreprise. Les manœuvres comptables ne vont pas plus loin.

NAKD Stock a des kilomètres à parcourir

Naked Brands est un excellent exemple de la gamification de la négociation d’actions. Et je ne parle pas de savoir s’il s’agit ou non d’un «stock meme». Je parle du fait qu’il ne fait aucun doute que les commerçants de tous horizons obtiennent un renforcement positif pour leur commerce sur des applications telles que Robin des Bois ou alors Webull.

Je suis tout à fait pour le renforcement positif. Quand j’atteins mon objectif de pas, mon podomètre tire des confettis, des banderoles et tout ce jazz. Mais la vraie mesure de mes objectifs de fitness me regarde dans le miroir tous les jours. Je dois encore faire d’autres choses pour générer des résultats durables.

Et c’est vraiment mon point. L’action NAKD peut atteindre certains objectifs de trading à court terme. Il peut même dépasser 1 $ par action pendant 30 jours consécutifs pour éviter la radiation. Mais sans preuve qu’il est capable de faire les autres choses qui sont fondamentales pour une entreprise solide, cette croissance n’est pas durable.

Et comme le souligne Josh Enomoto, bien qu’être une entreprise de commerce électronique semble être une chose très pertinente à faire en 2021, ce n’est pas une garantie de succès.

Les marques nues peuvent encore être un bon métier. C’est peut-être même un excellent métier. Et si cela correspond à votre style d’investissement, allez-y. Mais comprenez qu’il s’agit toujours d’une entreprise qui a besoin de générer beaucoup de revenus dans un marché très concurrentiel.

À la date de publication, Chris Markoch ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Chris Markoch est un rédacteur financier indépendant qui couvre le marché depuis sept ans. Il écrit pour Investor Place depuis 2019.