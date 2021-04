NAKD Stock: La grande nouvelle envoi d’une marque nue en plein essor lundi

Aujourd’hui, les investisseurs Marque nue (NASDAQ:NAKD) et NAKD enregistrent des gains de 12% au moment de la rédaction. Toute journée de gains à deux chiffres est bonne pour les investisseurs. En conséquence, beaucoup se demandent peut-être pourquoi ce stock augmente aujourd’hui.

Source: Shutterstock

Après tout, Naked Brand est un stock de détail qui a perdu de son élan ces derniers temps. Depuis qu’ils ont atteint 3,40 $ fin janvier à la suite de la montée en flèche des stocks de détail, les actions de Naked Brand se sont stabilisées au niveau de 50 cents. Le mouvement d’aujourd’hui est important en termes de pourcentage, mais ce stock reste environ 85% en dessous de son sommet de janvier.

Pourquoi ça?

Eh bien, la société a été en proie à une baisse des ventes et à une restructuration douloureuse de sa base de vente au détail de base au commerce électronique. Les ventes en ligne ont augmenté pour ce détaillant de maillots de bain et de lingerie pour femmes. Cependant, ces augmentations n’ont pas été suffisantes pour compenser les pertes importantes de son activité principale.

Cependant, aujourd’hui, la société a fait une annonce clé. Voyons en quoi consiste cette annonce et pourquoi les investisseurs sont optimistes face aux nouvelles.

NAKD Stock monte en flèche lors de la nomination du directeur financier

Aujourd’hui, Naked Brand a annoncé la nomination de Mark Ziirsen en tant que prochain directeur financier, en remplacement de Cheryl Durose.

Cette décision semble avoir touché une corde sensible, les investisseurs étant optimistes quant aux efforts de redressement de la société. L’expérience de M. Ziirsen couvre une gamme de rôles d’entreprise, avec une expérience de la gestion des finances et de la restructuration informatique et des efforts d’amélioration opérationnelle dans une gamme de secteurs.

D’après le communiqué de presse de la société: «Une grande partie du travail de Mark a consisté à guider des entreprises à forte croissance, ce qui contribuera à l’accélération rapide de notre activité de commerce électronique et à la transformation numérique. Son expertise en fusions et acquisitions ajoutera une valeur significative alors que nous continuons de poursuivre des acquisitions relutives d’entreprises à forte croissance et de flux de trésorerie positifs et d’investir dans la technologie de nouvelle génération.

Ceux qui misent sur un redressement du stock de NAKD semblent être apaisés par cette décision aujourd’hui.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.