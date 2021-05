NAKD Stock: Laissez les marques nues être une leçon pour vous

La vérité nue sur Marques nues (NASDAQ:NAKD), c’est qu’il n’y a rien ici qui vaille la peine d’être acheté.

Naked Brands est un petit vendeur de lingerie et de maillots de bain, une combinaison d’échecs et de licences comme Frederick of Hollywood. Il a été formé par une fusion en 2018 avec une société néo-zélandaise. Il a semblé annoncer une bonne année 2019 mais n’a jamais été positif pour les flux de trésorerie.

Malgré cela, les petits investisseurs du Reddit Le fil de discussion r / WallStreetBets est tombé amoureux. Ils ont pressé des shorts pour prendre des actions de 22 cents à 3,40 $, puis ont commencé à s’éloigner. Certains ont couru.

Les actions de NAKD sont maintenant à 57 cents et la société a une capitalisation boursière de 370 millions de dollars. C’est un million avec un «m».

Ce qui a été construit

«Quel imbécile croit qu’il voit qu’aucun homme sage n’a le pouvoir de raisonner», chantaient les Doobie Brothers dans les années 1970. Dans les années 1980, Stanley Weiser a donné à son personnage Gordon Gecko cette réplique classique à Wall Street, “Un imbécile et son argent ont eu la chance de se réunir en premier lieu.”

J’ai déjà écrit sur le jeu penny stock, concernant Castor Maritime (NASDAQ:CTRM), qui a utilisé la crédulité des petits investisseurs pour acheter des cargos. Les actions dont la capitalisation boursière est minime sont faciles à manipuler. Tout ce qu’il faut, c’est une histoire.

Notre Matt McCall suppose que Naked Brands est devenu attrayant simplement en raison de son symbole boursier, NAKD. C’est le genre de chose dont les collégiens ricaneront dans les couloirs, et de nombreux joueurs de WallStreetBets ne sont pas plus intelligents.

Mais un peu comme Divertissement AMC (NYSE:AMC), qui a utilisé sa courte pression pour recapitaliser avec des actions, la direction de Naked Brands a saisi ses 15 minutes de gloire. Ils ont vendu des actions pour mettre plus de 200 millions de dollars au bilan. Ils abandonnent Bendon, la chaîne de magasins qui était à l’origine de l’entreprise. Maintenant, ils prétendent être un jeu de commerce électronique avec des liquidités au bilan, avides d’acquisitions. C’est pourquoi les actions ne sont pas redescendues à 22 cents.

Que se passe-t-il ensuite

Naked est dirigé par un homme du nom de Justin Davis-Rice, dont le salaire est de 576 003 $. Il dirigeait Bendon, l’unité qui est en rupture de stock. Un homme nommé Simon Tripp, sans lien avec le gentleman de Pittsburgh qui court Partenaires TEConomy, a été nommé au conseil en mars. Il a récemment été rejoint par Mark Ziirsen, un dirigeant australien, qui a été nommé directeur financier. Ziirsen a de l’expérience avec plusieurs Bourse australienne des valeurs mobilières entreprises.

Notre musulman Farooque a examiné l’action NAKD le mois dernier et a constaté qu’elle risquait de se retirer de la cote à moins qu’elle ne puisse dépasser 1 $ d’ici le 24 mai. Pour atteindre cette marque, elle doit soit impressionner les investisseurs avec ses plans, soit faire une division d’actions inversée. Cet article n’aidera pas à impressionner.

Cela ne veut pas dire que tout est perdu. Notre William White a écrit le mois dernier que l’action NAKD vaut toujours le coup d’œil. Notre Vince Martin a écrit que la direction de NAKD a maintenant une autre chance.

La ligne de fond

Si vous lisez toujours ceci, il est probable que vous soyez entré dans le stock NAKD tardivement et que vous soyez assis sur une position longue.

Mon conseil est de prendre la leçon et de vendre maintenant. Si vous avez de la chance de vous lancer dans quelque chose qui double, vendez-le. Entrez dans quelque chose qui a du sens. Ne faites pas toutes vos recherches sur r / WallStreetBets.

Si vous êtes jeune et que vous apprenez la leçon, tout ira bien. J’ai commis beaucoup d’erreurs au cours de ma carrière d’investissement. Savez-vous que j’ai perdu de l’argent une fois Pomme (NASDAQ:AAPL), le tenant à travers ses jours les plus sombres, se vendant juste après la réintégration de Steve Jobs?

Pardonnez-vous. Alors va et ne pèche plus.

A la date de publication, Dana Blankenhorn occupait un poste LONG au sein d’AAPL. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Dana Blankenhorn est journaliste financier et technologique depuis 1978. Il est l’auteur de Technology’s Big Bang: Yesterday, Today and Tomorrow with Moore’s Law, disponible sur la boutique Kindle d’Amazon. Écrivez-lui à danablankenhorn@gmail.com, tweetez-le sur @danablankenhorn ou abonnez-vous à sa sous-pile https://danafblankenhorn.substack.com/.