NAKD Stock: le rêve d’un day trader et le cauchemar des investisseurs de valeur

Marque nue (NASDAQ:NAKD) le stock est en hausse de 243,7% depuis le début de l’année, défiant toute logique.

Source: Shutterstock

Si vous avez déjà eu besoin de comprendre à quel point l’investisseur de détail moyen est devenu puissant, ne cherchez pas plus loin que cette entreprise de vêtements intimes assiégée.

Avant ce rallye, l’entreprise semblait sur la voie de la faillite. Cependant, les Redditors l’ont miraculeusement ramené à la vie et poussé le stock NAKD à des hauteurs vertigineuses.

Dans le même temps, le mouvement des prix a déconcerté les investisseurs de valeur.

Chaque fois qu’il semble que Naked Brand est en baisse pour le compte, un communiqué de presse change sa fortune, s’assurant que chaque analyste ou investisseur de valeur digne de ce nom sache qui est en charge des marchés ces jours-ci.

Récemment, nous avons vu deux annonces qui ont conduit à un acte laborieux une fois de plus. Le premier était une nomination au poste de directeur financier. L’autre était une mise à jour sur les projets de l’entreprise de devenir une entreprise de commerce électronique.

Il va sans dire que les Redditors ont adoré ces deux développements. Cela a renforcé le récit des mains de diamant pour le stock NAKD trouvé sur le sous-répertoire WallStreetBets vis-à-vis de ce stock mème controversé.

Cependant, vous devez vous demander si quelque chose a considérablement changé pour le fournisseur de vêtements intimes?

Eh bien, oui et non.

Mais l’essentiel reste le même. Naked Brand est une entreprise en difficulté qui a encore beaucoup à faire avant de se montrer comme un investissement viable.

Jusque-là, vous devez continuer à regarder leur section de communiqués de presse pour voir où le stock se dirigera ensuite.

J’écris sur le stock NAKD depuis un moment. Cependant, c’est la première fois que je suis optimiste quant à ses perspectives.

Maintenant accordé, cela ne veut pas dire que j’évalue les actions comme un achat. Mais j’appellerai un chat un chat. La société n’a désormais aucune dette et 270 millions de dollars en espèces, un trésor de guerre considérable pour les acquisitions.

Sur une note distincte mais tout aussi importante, vendredi dernier, la société basée à Auckland a poursuivi sa transformation vers une entreprise de commerce électronique.

Une réunion a eu lieu au cours de laquelle les actionnaires ont voté sur la transformation. Selon les votes préliminaires, les actionnaires ont donné leur feu vert à cette décision, ce qui a fait monter en flèche le stock de NAKD.

Mes collègues et Vince Martin et Thomas Niel ont écrit d’excellents articles sur les schémas du changement.

Je vous recommande de consulter ces articles pour comprendre comment le nouvel arrangement fonctionnera.

En un mot, Bendon, l’activité physique de la société en Australie et en Nouvelle-Zélande, sera cédée pour se concentrer sur FOH Online, ses opérations de commerce électronique.

Le vendredi prochain verra de nouveaux développements sur la question. Attendez-vous à ce que ce soit un autre catalyseur à court terme pour le stock.

Il y a certainement des raisons d’être heureux si vous êtes actionnaire de NAKD.

La nomination de Mark Ziirsen en tant que prochain directeur financier, en remplacement de Cheryl Durose, est un changement bienvenu.

Le PDG de Naked, Justin Davis-Rice, a souligné l’expertise en fusions et acquisitions du nouveau dirigeant dans un communiqué de presse détaillant la nomination.

Une grande partie du travail de Mark a consisté à guider des entreprises à forte croissance, ce qui contribuera à l’accélération rapide de notre activité de commerce électronique et à la transformation numérique. Son expertise en fusions et acquisitions ajoutera une valeur significative alors que nous continuons de poursuivre des acquisitions relutives d’entreprises à forte croissance et de flux de trésorerie positifs et d’investir dans la technologie de nouvelle génération.