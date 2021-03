NAKD Stock: Le Ryan Cohen Boost peut-il porter la marque nue à 1 $ aujourd’hui?

C’est un jour après que certaines spéculations majeures de Ryan Cohen ont secoué le sous-répertoire r / WallStreetBets, et Marque nue (NASDAQ:NAKD) stock ressent à nouveau le battage médiatique résiduel.

Source: Shutterstock

Le capitaine de la GameStop (NYSE:GME) le conseil de redressement a stimulé le stock hier. Comment? Le récent rassemblement vient de la nouvelle d’un exode massif de membres du conseil d’administration, qui est supposé être conduit par Cohen. Beaucoup de bavardages se produisent après coup, mais le bavardage se transforme non seulement en un coup de pouce pour l’action GME, mais en un rallye spéculatif derrière de nombreuses options WSB classiques.

Naked est l’une des entreprises qui attrape le vent de GME dans ses ventes. Les spéculateurs de Reddit reprennent à nouveau l’action NAKD comme option aujourd’hui, notant la grande mise en commun sombre de l’action contre le flottant public. Les chasseurs de vendeurs à découvert spéculent sur une autre réduction du stock de NAKD d’une ampleur significative.

J’ai des doutes sur le fait que le stock verra une floraison GME-esque, mais il y a certainement un potentiel de compression. Et ce potentiel, quelle que soit son ampleur, incite les investisseurs à se rallier vendredi à Naked Brand.

NAKD Stock prédit à Rocket dans les prochains jours

Dans une plongée mathématique approfondie de l’action NAKD, un Redditor affirme que la société est au bord d’une percée majeure dans la croissance. Après quelques vagues de dépréciation, l’utilisateur prédit un retournement positif pour l’entreprise. Cette théorie oblige NAKD à clôturer au-dessus de 82 cents. Cependant, vu ses tendances de croissance ce matin, ce n’est pas hors de question. Les actions ont déjà atteint un sommet intrajournalier de 89 cents.

Dans l’ensemble, le stock NAKD semble être plus une option viable pour les combattants courts sur Reddit. En fait, un nouveau sous-répertoire r / NAKDStock a été créé en réponse à l’accent mis par r / WallStreetBets sur GME. Il a rassemblé plus de 16 000 abonnés au cours des dernières semaines et sert des discussions importantes sur le grand potentiel de l’action.

Au moment de la rédaction de cet article, l’action NAKD est en hausse de 8,5%.

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.