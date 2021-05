NAKD Stock: Pourquoi j’éviterais toujours la marque nue à ces niveaux inférieurs

Investisseurs en Groupe de marque nue (NASDAQ:NAKD) et le stock de NAKD sont toujours en hausse de plus de 197% depuis le début de l’année. En effet, toute action qui voit une telle appréciation du capital dans un laps de temps relativement court vaut la peine d’être examinée.

Source: Shutterstock

Cependant, si l’on considère à quel point ce stock a chuté par rapport à son sommet, la situation semble un peu moins rose. En effet, l’action NAKD est en baisse de près de 60% par rapport à son pic de fin janvier. C’est un coup assez brutal pour les investisseurs qui ont acheté au sommet.

À ces niveaux, certains investisseurs de croissance peuvent être attirés par les actions du détaillant basé en Nouvelle-Zélande. Après tout, il s’agit d’un stock de détail. Comme nous l’avons vu avec d’autres transactions sur actions / réouverture, une fois que l’élan prend de l’ampleur dans ces noms, les actions peuvent monter en flèche.

Cela dit, il est clair que l’action NAKD reste un jeu hautement spéculatif. Pour les investisseurs à la recherche de valeur, cette action pourrait ne pas correspondre à leur profil aujourd’hui.

Voici deux raisons pour lesquelles je suis toujours baissier sur cette entreprise en ce moment.

Les efforts de restructuration pèsent toujours sur le stock NAKD

Comme avec d’autres détaillants traditionnels, Naked Brands se tourne vers le commerce électronique. L’entreprise a entrepris un plan de restructuration plutôt agressif pour ce faire.

Dans le cadre de ce plan, Naked Brands a l’intention de se concentrer sur sa filiale de commerce électronique, FOH online, en cédant une grande partie de ses actifs de vente au détail sous sa marque phare Bendon. La marque Bendon de la société est l’une des premières lignes de vêtements intimes dans lesquelles Naked Brands a beaucoup investi ces dernières années.

Ce virage stratégique vers le commerce électronique est logique dans une perspective à long terme. Cependant, j’ai deux problèmes avec ce mouvement en ce moment.

Premièrement, je pense que la décision de l’entreprise de se départir de ses actifs de vente au détail de base alors que l’économie mondiale est sur le point de rouvrir annule essentiellement la thèse de réouverture avec ce stock. Les investisseurs de détail veulent acheter des entreprises dans l’espace de vente au détail physique battu. Ces entreprises ont un effet de levier important sur une poussée post-pandémique. Lorsque les acheteurs affluent à nouveau vers les centres commerciaux, ces entreprises doivent au moins une brève augmentation de leur rentabilité. Ainsi, la hausse est limitée avec ce stock en ce moment.

Deuxièmement, des questions subsistent quant à savoir si la croissance des ventes en ligne sera en mesure de compenser la différence. Naked Brands réalise toujours la majorité de ses revenus grâce à la vente au détail physique. En conséquence, les investisseurs optimistes sur cette stratégie doivent intégrer des chiffres de croissance du commerce électronique assez agressifs à leurs modèles. Personnellement, je ne vois pas la croissance des revenus comme une possibilité au cours des prochaines années avec ce stock.

Les délais d’exécution prennent du temps. Pour les entreprises dont les ventes sont déjà en baisse, ces redressements peuvent être des événements pluriannuels. En conséquence, les investisseurs dans Naked Brands devront être très patients avec ce titre. Et en ce moment, le marché est plutôt impatient, pour ceux qui ne l’ont pas remarqué.

L’essentiel sur les marques nues

Je suis baissier sur ce titre depuis un certain temps maintenant. Depuis mon article du 24 mars, les actions ont chuté de 27% au moment de la rédaction de cet article.

Malheureusement pour les investisseurs à forte valeur ajoutée, je pense que cette dynamique baissière est susceptible de se poursuivre. Il n’y a tout simplement aucune raison fondamentale de posséder une action comme les marques NAKD en ce moment.

Pourquoi?

Eh bien, les données financières de l’entreprise brossent un tableau sombre qu’il est difficile d’ignorer.

Les revenus ont chuté de 19,5% d’une année sur l’autre, alimentés par la baisse des ventes au détail physiques. Les baisses massives des activités de vente au détail et de gros traditionnelles de l’entreprise ont conduit à ces chiffres plutôt décevants.

Compte tenu de la baisse continue des revenus que nous avons vu se matérialiser pour Naked Brands ces dernières années, il est peu probable d’anticiper une sorte de flambée de cette pandémie. Par conséquent, les investisseurs qui parient sur ce redressement de l’action le font aujourd’hui à des risques importants.

Mon avis est que la valorisation de ce titre à l’heure actuelle est encore trop optimiste en termes de croissance à long terme. Ainsi, je reste sur la touche avec celui-ci.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

L’amour de Chris MacDonald pour l’investissement l’a amené à poursuivre un MBA en finance et à assumer un certain nombre de postes de direction en finance d’entreprise et en capital de risque au cours des 15 dernières années. Son expérience en tant qu’analyste financier dans le passé, associée à sa ferveur pour trouver des opportunités de croissance sous-évaluées, contribuent à sa perspective d’investissement conservatrice à long terme.