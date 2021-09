NAKD Stock pourrait se rallier jusqu’à ce que ses plans de fusion deviennent définitifs

Comme les nouvelles récentes l’ont envoyé zoomer à nouveau, devriez-vous acheter Marque Nue (NASDAQ :NAKD) Stock? Ça dépend. Si vous préférez investir sur la base des fondamentaux, comme je le fais, vous voudrez peut-être toujours rester à l’écart. Il y a maintenant une prime de stock de mèmes encore plus lourde dans ce jeu de commerce électronique de vêtements intimes.

Source : NazarBazar/Shutterstock.com

Si vous pensez que, même après le rallye suite à l’accord de fusion annoncé par la société le 20 août, les actions pourraient monter encore plus haut, vous voudrez peut-être acheter des actions NAKD. La communauté des stocks de mèmes en parle à nouveau.

Bien que le buzz ne suffise peut-être pas à le renvoyer à son plus haut de 52 semaines de 3,40 $ par action. Mais cela pourrait suffire à le déplacer bien au-dessus des prix actuels d’environ 66 cents.

Cela étant dit, ce nouveau catalyseur de fusions et acquisitions n’est pas sans risques. Même si les commerçants achètent plus sur les gros titres que sur les détails, que se passe-t-il si l’affaire est un raté ? La déception pourrait renvoyer Naked là où il était avant le récent pic, autour de 50 cents par action.

Pire encore, que se passe-t-il si ce récent communiqué de presse n’est vraiment qu’une allumeuse et que l’accord échoue ? Cela pourrait pousser les actions de Naked Brands en dessous de 50 cents.

En fonction de votre style d’investissement/de trading, vous pourriez trouver qu’il s’agit d’une opportunité intéressante. Gardez simplement à l’esprit que le risque de baisse peut être plus élevé qu’il n’y paraît.

NAKD Stock et sa récente transaction

Jusqu’à ce que plus d’informations soient publiées, les spéculations concernant les marques nues resteront la priorité. Qu’est-ce que cela signifie en termes de prochain mouvement de prix de l’action ?

Il est possible que l’action NAKD se maintienne aux niveaux actuels, ne bougeant qu’une fois la nouvelle de l’affaire publiée. Il est également possible que le buzz autour de ce stock sur Reddit Le subreddit r/WallStreetBets et d’autres plateformes continuent d’augmenter, et de plus en plus de commerçants de mèmes achètent en prévision d’un autre pop.

C’est un résultat que l’entreprise souhaite probablement obtenir. Afin que la société maintienne sa cotation sur le Nasdaq bourse, il doit ramener le cours de son action au-dessus de 1 $ par action pendant 10 jours de bourse consécutifs. Sinon, il sera radié de la cote et la négociation de ses actions se déplacera vers le marché de gré à gré (OTC).

Bien sûr, cela pourrait maintenir la conformité au Nasdaq par d’autres moyens, comme par exemple en procédant à un regroupement d’actions. Même ainsi, obtenir un coup de main de l’armée de commerçants de Reddit pourrait être une option plus facile. En bref, il pourrait y avoir beaucoup de choses en mouvement pour aider les actions à poursuivre leur tendance à la hausse dans les semaines à venir. Mais si vous envisagez de l’acheter pour cette raison, gardez à l’esprit les risques de le conserver jusqu’à la prochaine actualité.

2 façons dont les marques nues pourraient tomber

Un buzz renouvelé pourrait aider à soutenir le récent rallye boursier du NAKD, d’ici à ce que plus de détails sur l’accord de fusion possible émergeront. Selon le nombre d’investisseurs en bourse qu’il rapporte, un pourcentage à trois chiffres supérieur n’est peut-être pas hors de question.

Négocier autour de celui-ci alors que les nouvelles sur l’accord sont encore rares pourrait être rentable, mais le maintenir jusqu’à ce que de plus amples détails apparaissent pourrait être risqué. Pourquoi? Il y a deux façons dont ce titre pourrait chuter après sa récente explosion.

Tout d’abord, un accord pourrait être conclu, mais il finit par changer moins la donne que la société australienne ne l’a vanté comme dans son dossier 6-K (émetteur étranger) auprès de la Securities and Exchange Commission. Une déception dans le choix d’un partenaire de fusion pourrait l’amener à abandonner tous ses gains récents et à revenir à la case départ.

Deuxièmement, il est également possible que cet accord ne dépasse pas le stade préliminaire. Si l’accord échoue ? Ceux qui ont plongé dans le battage médiatique sur les fusions pourraient rapidement se débarrasser de l’action. Cela pourrait signifier un mouvement vers des prix encore plus bas qu’avant l’apparition de ce catalyseur.

Marchez prudemment

Une fois que l’accord éventuel de Naked Brand passera au stade définitif et que son objectif de fusion sera révélé, je pourrai changer d’avis sur Naked Brand. Pour l’instant, cependant, je le vois toujours comme un jeu de redressement à long terme. Néanmoins, si vous souhaitez effectuer une transaction à haut risque et à haut potentiel de retour, cela peut vous convenir.

L’action NAKD pourrait poursuivre sa tendance à la hausse d’ici la publication d’une mise à jour sur son accord de fusion et acquisition. Il suffit d’avancer prudemment, car c’est encore tout sauf une chose sûre.

Sur les Penny Stocks et les Low-Volume Stocks : à de rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces « penny stocks » sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions un commentaire sur une action à faible volume qui peut être affectée par notre commentaire, nous exigeons que les rédacteurs d’InvestorPlace.com divulguent ce fait et avertissent les lecteurs des risques.

A la date de publication, Thomas Niel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Thomas Niel, contributeur pour InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions individuelles pour des publications en ligne depuis 2016.